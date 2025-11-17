Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Германия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Германия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

17 ноября 2025, 21:35
Германия
17.11.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
6 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Словакия
18' Н. Вольтемаде 29' С. Гнабри 36' Л. Сане 41' Л. Сане 67' Б. Баку 79' А. Уэдраого
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Александар Павлович
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
7
Лео Сауэр
ЛВ
21
Матуш Беро
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
16
Боте Баку
ПЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
25
Ассан Уэдраого
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
12
Доминик Такац
ВР
12
Марек Родак
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
19
Томас Риго
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
11
T. Bobcek
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бауманн
22
Раум
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
8
Горецка
19
Сане
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
4-2-3-1
1
Дубравка
21
Оберт
16
Ганцко
6
Гьембер
14
Шкриньяр
21
Беро
22
Лоботка
20
Дуриш
8
Дуда
7
Сауэр
15
Стрелец
22
Раум
18
Браун
18
Браун
22
Раум
15
Шлоттербек
2
Тиав
2
Тиав
15
Шлоттербек
6
Киммих
16
Баку
16
Баку
6
Киммих
17
Вирц
25
Уэдраого
25
Уэдраого
17
Вирц
5
Павлович
8
Нмеча
8
Нмеча
5
Павлович
8
Дуда
5
Шатка
5
Шатка
8
Дуда
20
Дуриш
2
Пекарик
2
Пекарик
20
Дуриш
21
Беро
19
Риго
19
Риго
21
Беро
15
Стрелец
11
11
15
Стрелец
6
Гьембер
18
Шранц
18
Шранц
6
Гьембер
Остались в запасе
Германия
Словакия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Доминик Такац
ВР
12
Марек Родак
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
12
Доминик Такац
ВР
12
Марек Родак
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Германия - Словакия
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
3
Количество передач
815
324
Сейвы
2
4
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.28
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Словакии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Словакия

Германия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словакия Германия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
5
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
6
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+