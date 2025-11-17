17.11.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
3-2-1-3-1
1
Бауманн
22
Раум
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
8
Горецка
19
Сане
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
4-2-3-1
1
Дубравка
21
Оберт
16
Ганцко
6
Гьембер
14
Шкриньяр
21
Беро
22
Лоботка
20
Дуриш
8
Дуда
7
Сауэр
15
Стрелец
22
Раум
18
Браун
18
Браун
22
Раум
15
Шлоттербек
2
Тиав
2
Тиав
15
Шлоттербек
6
Киммих
16
Баку
16
Баку
6
Киммих
17
Вирц
25
Уэдраого
25
Уэдраого
17
Вирц
5
Павлович
8
Нмеча
8
Нмеча
5
Павлович
8
Дуда
5
Шатка
5
Шатка
8
Дуда
20
Дуриш
2
Пекарик
2
Пекарик
20
Дуриш
21
Беро
19
Риго
19
Риго
21
Беро
15
Стрелец
11
11
15
Стрелец
6
Гьембер
18
Шранц
18
Шранц
6
Гьембер
Остались в запасе
Германия
Словакия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Доминик Такац
ВР
12
Марек Родак
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
9
Кевин Шаде
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
12
Доминик Такац
ВР
12
Марек Родак
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Германия - Словакия
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
3
Количество передач
815
324
Сейвы
2
4
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.28
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Словакии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Словакия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»