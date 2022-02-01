Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
|1 тур
|23 марта, четверг
|22:45
|Словакия
|Люксембург
|2 тур
|26 марта, воскресенье
|22:45
|Словакия
|Босния и Герцеговина
|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Лихтенштейн
|Словакия
|5 тур
|8 сентября, пятница
|21:45
|Словакия
|Португалия
|6 тур
|11 сентября, понедельник
|21:45
|Словакия
|Лихтенштейн
|7 тур
|13 октября, пятница
|21:45
|Португалия
|Словакия
|8 тур
|16 октября, понедельник
|21:45
|Люксембург
|Словакия
|10 тур
|19 ноября, воскресенье
|22:45
|Босния и Герцеговина
|Словакия