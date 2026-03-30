Словакия – Румыния: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.75

30 марта 2026 10:25
Словакия - Румыния
31 мар. 2026, вторник 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
1.75
Румыния не проиграет (X2)
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Словакии примет сборную Румынии. Хозяева подходят к матчу после поражения от Израиля (0:1), тогда как гости обыграли Молдову (2:1). Румыния имеет огромное психологическое преимущество в личных встречах и демонстрирует мощную атаку.

Словакия

Сборная Словакии переживает сложный период. В последних 5 играх команда забила 6 голов (1.20 в среднем), но пропустила 12 (2.40 в среднем) – тревожный оборонительный показатель. Оборона выглядит крайне уязвимой, что подтверждается поражениями от Германии (0:6) и Косово (3:4). При этом дома Словакия выступает уверенно: команда не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей. В личных встречах с Румынией словаки имеют положительную тенденцию в атаке – забивают в 4 последних матчах против этого соперника, но не могут выиграть уже 9 встреч подряд.

Румыния

Сборная Румынии находится в отличной атакующей форме. В последних 5 играх румыны забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и пропускает в 3 последних. В последней игре против Молдовы румыны подтвердили свою атакующую мощь, одержав победу 2:1. В личных встречах со Словакией Румыния имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 9 последних матчах против этого соперника и забивает в 4 из них.

Факты о командах

Словакия

  • Поражение в последнем матче от Израиля (0:1)
  • В последних 5 играх: 1.20 гола забито, 2.40 пропущено в среднем
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
  • Оборона крайне уязвима – 12 пропущенных в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 последних очных матчах с Румынией
  • Не может выиграть у Румынии в 9 последних встречах

Румыния

  • Победа в последнем матче над Молдовой (2:1)
  • В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено в среднем
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 9 последних очных матчах со Словакией
  • Забивает в 4 последних очных встречах
  • Атака мощная, оборона стабильнее, чем у соперника

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2001 по 2024 год) Румыния не проигрывает: две победы и три ничьи. В 4 из этих 5 матчей забивали обе команды, что говорит об открытом характере противостояния.

Прогноз на матч Словакия – Румыния

Ожидается встреча команды с уязвимой обороной (Словакия) против коллектива с мощной атакой (Румыния). Словакия пропускает 2.40 гола за игру и только что проиграла Израилю, но дома выступает уверенно. Румыния забивает 2.20 гола за игру и имеет огромное психологическое преимущество в личных встречах (9 матчей без поражений). Учитывая, что обе команды забивают в очных встречах (4 из 5 последних), а оборонительные проблемы Словакии дают румынам отличные шансы, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с обязательными голами с обеих сторон и минимальным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Румыния не проиграет (X2) – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

Автор: Бестужев Павел
Румыния Словакия
