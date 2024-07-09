Опубликован список самых быстрых игроков Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список самых быстрых футболистов чемпионата Европы-2024. Он развил скорость 36,5 километра в час.
Полностью список выглядит так:
1. Килиан Мбаппе (Франция) – 36,5 км/ч;
2. Ферран Торрес (Испания) – 36;
3. Беньямин Шешко (Словения) – 35,9;
4-5. Лерой Сане (Германия) – 35,8;
4-5. Валентин Михэилэ (Румыния) – 35,8;
6. Тео Эрнандес (Франция) – 35,7;
7-8. Дан Ндой (Швейцария) – 35,6;
7-8. Мики ван де Вен (Нидерланды) – 35,6;
9. Расмус Хойлунд (Дания) – 35,5;
10. Рафаэл Леау (Португалия) – 35,4.
- Турнир стартовал 14 июня и завершится 14 июля.
- Сегодня в полуфинале сыграют Испания и Франция, завтра – Нидерланды и Англия. Оба матча начнутся в 22:00 мск.
Источник: страница UEFA EURO 2024 в соцсети X