Германия – Словакия: прогноз и ставки на матч 17 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

16 ноября 2025 9:29
Германия - Словакия
17 нояб. 2025, понедельник 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
1.72
Победа Германии и тотал меньше 2.5
Германия подходит к домашней игре в статусе фаворита: команда выиграла четыре последних матча в квалификации, забивая стабильно и надeжно контролируя оборону. На «Ред Булл Арене» хозяева демонстрируют доминирующий футбол, поддерживая среднюю результативность 2.00 гола за игру. Словакия, несмотря на статус андердога, держит структуру, мало пропускает и способна создавать моменты за счeт дисциплины.

Германия

Немцы уверенно двигаются по дистанции квалификации, сохраняя баланс между атакой и обороной. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила лишь три. Особенно показательна серия из трeх матчей без пропущенных. Мощные фланги, контроль центра и высокий темп позволяют хозяевам навязывать удобный сценарий практически любому сопернику.

Словакия

Словакия подходит к матчу в хорошей форме: три победы подряд, надeжная оборона и всего два пропущенных в пяти встречах. При этом команда стабильно забивает – 1.20 гола в среднем. Стиль словаков прагматичен: акцент на компактность, переходы и использование ошибок соперников. Но в матчах с топ-уровнем движение, как правило, идeт под давлением.

Факты о командах

Германия

  • Победа в 4 последних матчах.
  • Средняя результативность – 2.00 гола за игру.
  • Пропускает 0.60 гола в среднем.
  • Три матча подряд без пропущенных.

Словакия

  • Пропускает всего 0.40 гола за игру (последние 5).
  • Забивает 1.20 гола за матч.
  • Серия из трeх побед.
  • Хорошо играет в обороне против соперников среднего уровня.

Личные встречи
60% (3)
0% (0)
40% (2)
10
Забитых мячей
7
2
В среднем за матч
1.4
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Словакия
2 : 0
04.09.2025
Германия
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Германия
3 : 0
26.06.2016
Словакия
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
1 : 3
29.05.2016
Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ, 11 тур
Германия
2 : 1
06.06.2007
Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ, 5 тур
Словакия
1 : 4
11.10.2006
Германия

Прогноз на матч

Германия ясный фаворит: команда действует быстрее, агрессивнее, стабильнее в атакующей фазе. Словакия умеет обороняться, но в матчах против соперников подобного класса еe ресурс ограничен. При этом гости способны создать хотя бы один шанс благодаря дисциплине и работе в переходах. Базовый сценарий – структурная победа Германии с умеренным тоталом: хозяева контролируют игру, забивают минимум один-два мяча, а Словакия окажется под давлением и вряд ли сможет добиться результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа Германии и тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал Германии больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.72
Победа Германии и тотал меньше 2.5
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словакия Германия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 