Германия подходит к домашней игре в статусе фаворита: команда выиграла четыре последних матча в квалификации, забивая стабильно и надeжно контролируя оборону. На «Ред Булл Арене» хозяева демонстрируют доминирующий футбол, поддерживая среднюю результативность 2.00 гола за игру. Словакия, несмотря на статус андердога, держит структуру, мало пропускает и способна создавать моменты за счeт дисциплины.

Германия

Немцы уверенно двигаются по дистанции квалификации, сохраняя баланс между атакой и обороной. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила лишь три. Особенно показательна серия из трeх матчей без пропущенных. Мощные фланги, контроль центра и высокий темп позволяют хозяевам навязывать удобный сценарий практически любому сопернику.

Словакия

Словакия подходит к матчу в хорошей форме: три победы подряд, надeжная оборона и всего два пропущенных в пяти встречах. При этом команда стабильно забивает – 1.20 гола в среднем. Стиль словаков прагматичен: акцент на компактность, переходы и использование ошибок соперников. Но в матчах с топ-уровнем движение, как правило, идeт под давлением.

Факты о командах

Германия

Победа в 4 последних матчах.

Средняя результативность – 2.00 гола за игру.

Пропускает 0.60 гола в среднем.

Три матча подряд без пропущенных.

Словакия

Пропускает всего 0.40 гола за игру (последние 5).

Забивает 1.20 гола за матч.

Серия из трeх побед.

Хорошо играет в обороне против соперников среднего уровня.

Прогноз на матч

Германия ясный фаворит: команда действует быстрее, агрессивнее, стабильнее в атакующей фазе. Словакия умеет обороняться, но в матчах против соперников подобного класса еe ресурс ограничен. При этом гости способны создать хотя бы один шанс благодаря дисциплине и работе в переходах. Базовый сценарий – структурная победа Германии с умеренным тоталом: хозяева контролируют игру, забивают минимум один-два мяча, а Словакия окажется под давлением и вряд ли сможет добиться результата.

Рекомендованные ставки