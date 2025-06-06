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Прогноз на точный счёт матча Греция – Словакия: Товарищеские матчи, 7 июня

06 июня 2025 11:44
Греция - Словакия
07 июн. 2025, суббота 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 1:0 в пользу Греции
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7 июня на стадионе «Панкритио» в Ираклионе состоится товарищеский матч между сборными Греции и Словакии. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. Обе команды активно используют контрольные игры для подготовки к международным турнирам. Учитывая близкий уровень соперников, ожидается плотный и сдержанный по голам матч с акцентом на дисциплину и тактику.

Греция

Сборная Греции в последних матчах показывает умеренную, но эффективную форму. Команда выиграла у Мальты (2:0), а также уверенно обыграла Шотландию (3:0) и Финляндию (2:0), продемонстрировав при этом высокий уровень игры в обороне. В пяти последних матчах греки забили 7 голов (в среднем 1.40 за игру), пропустив лишь 4 (0.80 в среднем). Команда стабильно забивает в товарищеских встречах и улучшает реализацию. Особенность Греции – надeжная оборона, особенно в матчах на своeм поле.

Словакия

Словакия также в хорошей форме – команда не проигрывает в трeх последних товарищеских матчах и стабильно отличалась голами в этих играх. Впрочем, еe атакующая результативность чуть ниже – 5 голов в пяти матчах (1.00 в среднем), столько же пропущено. Важно отметить, что Словакия провела нулевую ничью со Словенией и проиграла той же команде с минимальным счeтом, продемонстрировав низкую результативность в матчах с равными соперниками. Важной частью игры словацкой команды остаeтся баланс между линиями и стремление минимизировать ошибки.

Факты о командах

Греция

  • Победа в трeх последних товарищеских матчах
  • Забивает в 3 последних играх турнира
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру, пропускает 0.80
  • В последних 5 матчах – 3 победы и 2 поражения

Словакия

  • Не проигрывает в 3 товарищеских матчах подряд
  • В каждом из них забивала
  • В среднем забивает 1.00 гола, пропускает 0.80
  • Уступила лишь один раз в последних четырeх матчах

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.33
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Греция
4 : 1
07.06.2025
Словакия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Греция
1 : 0
11.10.2013
Словакия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Словакия
0 : 1
16.10.2012
Греция

Прогноз на матч

Матч между Грецией и Словакией обещает быть сдержанным и равным. Оба коллектива имеют примерно одинаковые показатели по результативности и надeжности в обороне. Греция выглядит немного предпочтительнее за счeт уверенной домашней игры и более стабильного контроля над ходом матча. Словакия опасна в быстрых атаках, но редко навязывает высокий темп. Сценарий встречи предполагает осторожную игру с минимальным количеством моментов и вероятным исходом в пользу хозяев поля.

Точный счeт: 1:0 в пользу Греции

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу Греции – коэффициент 6.50
  • Победа Греции – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60

6.50
Точный счёт 1:0 в пользу Греции
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Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Словакия Греция
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