7 июня на стадионе «Панкритио» в Ираклионе состоится товарищеский матч между сборными Греции и Словакии. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. Обе команды активно используют контрольные игры для подготовки к международным турнирам. Учитывая близкий уровень соперников, ожидается плотный и сдержанный по голам матч с акцентом на дисциплину и тактику.

Греция

Сборная Греции в последних матчах показывает умеренную, но эффективную форму. Команда выиграла у Мальты (2:0), а также уверенно обыграла Шотландию (3:0) и Финляндию (2:0), продемонстрировав при этом высокий уровень игры в обороне. В пяти последних матчах греки забили 7 голов (в среднем 1.40 за игру), пропустив лишь 4 (0.80 в среднем). Команда стабильно забивает в товарищеских встречах и улучшает реализацию. Особенность Греции – надeжная оборона, особенно в матчах на своeм поле.

Словакия

Словакия также в хорошей форме – команда не проигрывает в трeх последних товарищеских матчах и стабильно отличалась голами в этих играх. Впрочем, еe атакующая результативность чуть ниже – 5 голов в пяти матчах (1.00 в среднем), столько же пропущено. Важно отметить, что Словакия провела нулевую ничью со Словенией и проиграла той же команде с минимальным счeтом, продемонстрировав низкую результативность в матчах с равными соперниками. Важной частью игры словацкой команды остаeтся баланс между линиями и стремление минимизировать ошибки.

Факты о командах

Греция

Победа в трeх последних товарищеских матчах

Забивает в 3 последних играх турнира

В среднем забивает 1.40 гола за игру, пропускает 0.80

В последних 5 матчах – 3 победы и 2 поражения

Словакия

Не проигрывает в 3 товарищеских матчах подряд

В каждом из них забивала

В среднем забивает 1.00 гола, пропускает 0.80

Уступила лишь один раз в последних четырeх матчах

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 6 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 0.33 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:1 Товарищеские матчи. Сборные, Греция 4 : 1 Словакия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Греция 1 : 0 Словакия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Словакия 0 : 1 Греция

Прогноз на матч

Матч между Грецией и Словакией обещает быть сдержанным и равным. Оба коллектива имеют примерно одинаковые показатели по результативности и надeжности в обороне. Греция выглядит немного предпочтительнее за счeт уверенной домашней игры и более стабильного контроля над ходом матча. Словакия опасна в быстрых атаках, но редко навязывает высокий темп. Сценарий встречи предполагает осторожную игру с минимальным количеством моментов и вероятным исходом в пользу хозяев поля.

Точный счeт: 1:0 в пользу Греции

Рекомендованные ставки: