7 июня на стадионе «Панкритио» в Ираклионе состоится товарищеский матч между сборными Греции и Словакии. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. Обе команды активно используют контрольные игры для подготовки к международным турнирам. Учитывая близкий уровень соперников, ожидается плотный и сдержанный по голам матч с акцентом на дисциплину и тактику.
Греция
Сборная Греции в последних матчах показывает умеренную, но эффективную форму. Команда выиграла у Мальты (2:0), а также уверенно обыграла Шотландию (3:0) и Финляндию (2:0), продемонстрировав при этом высокий уровень игры в обороне. В пяти последних матчах греки забили 7 голов (в среднем 1.40 за игру), пропустив лишь 4 (0.80 в среднем). Команда стабильно забивает в товарищеских встречах и улучшает реализацию. Особенность Греции – надeжная оборона, особенно в матчах на своeм поле.
Словакия
Словакия также в хорошей форме – команда не проигрывает в трeх последних товарищеских матчах и стабильно отличалась голами в этих играх. Впрочем, еe атакующая результативность чуть ниже – 5 голов в пяти матчах (1.00 в среднем), столько же пропущено. Важно отметить, что Словакия провела нулевую ничью со Словенией и проиграла той же команде с минимальным счeтом, продемонстрировав низкую результативность в матчах с равными соперниками. Важной частью игры словацкой команды остаeтся баланс между линиями и стремление минимизировать ошибки.
Факты о командах
Греция
- Победа в трeх последних товарищеских матчах
- Забивает в 3 последних играх турнира
- В среднем забивает 1.40 гола за игру, пропускает 0.80
- В последних 5 матчах – 3 победы и 2 поражения
Словакия
- Не проигрывает в 3 товарищеских матчах подряд
- В каждом из них забивала
- В среднем забивает 1.00 гола, пропускает 0.80
- Уступила лишь один раз в последних четырeх матчах
Прогноз на матч
Матч между Грецией и Словакией обещает быть сдержанным и равным. Оба коллектива имеют примерно одинаковые показатели по результативности и надeжности в обороне. Греция выглядит немного предпочтительнее за счeт уверенной домашней игры и более стабильного контроля над ходом матча. Словакия опасна в быстрых атаках, но редко навязывает высокий темп. Сценарий встречи предполагает осторожную игру с минимальным количеством моментов и вероятным исходом в пользу хозяев поля.
Точный счeт: 1:0 в пользу Греции
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу Греции – коэффициент 6.50
- Победа Греции – коэффициент 2.25
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60