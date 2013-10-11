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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Словакия
Греция - Словакия: обзор матча 11 октября 2013
Греция
11.10.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
1 : 0
Завершен
Словакия
44'
М. Шкртел (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Словакия
Желтая карточка
Я. Маниатис
90'
+2
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
К. Митроглу
88'
76'
Замена
М. Дуриш
️️️️
А. Немец
Замена
Г. Карагунис
️️️️
Д. Салпингидис
76'
70'
Желтая карточка
Т. Губочан
64'
Желтая карточка
М. Якубко
63'
Замена
М. Якубко
️️️️
С. Шестак
63'
Замена
К. Геде
️️️️
В. Пековски
Замена
С. Нинис
️️️️
Л. Христодулопулос
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Шкртел
44'
33'
Желтая карточка
М. Стох
Желтая карточка
Х. Холебас
21'
20'
Желтая карточка
В. Вайсс
20'
Желтая карточка
П. Пекарик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Словакия
1
Ян Муха
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак-младший
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
23
Матуш Козачик
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
0
Томаш Кона
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
11
Марек Бакош
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
3-2-2-3
1
Карнезис
15
Торосидис
19
Папастатопулос
2
Маниатис
0
Холебас
4
Манолас
0
Христодулопулос
6
Циолис
7
Самарас
14
Салпингидис
9
Митроглу
4-4-2
1
Муха
2
Пекарик
3
Шкртел
4
Дюрица
15
Губочан
10
Стох
19
Куцка
22
Пековски
7
Вайсс
11
Немец
9
Шестак
9
Митроглу
14
Фетфацидис
14
Фетфацидис
9
Митроглу
0
Христодулопулос
7
Нинис
7
Нинис
0
Христодулопулос
14
Салпингидис
10
Карагунис
10
Карагунис
14
Салпингидис
22
Пековски
8
Геде
8
Геде
22
Пековски
9
Шестак
14
Якубко
14
Якубко
9
Шестак
11
Немец
21
Дуриш
21
Дуриш
11
Немец
Остались в запасе
Греция
Словакия
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
0
Томаш Кона
ЦП
1
Мартин Дубравка
ВР
23
Матуш Козачик
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
18
Душан Швенто
ЦП
11
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак-младший
Остались в запасе
13
Михалис Сифакис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Остались в запасе
0
Томаш Кона
ЦП
1
Мартин Дубравка
ВР
23
Матуш Козачик
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Йозеф Пьячек
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
18
Душан Швенто
ЦП
11
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Ян Козак-младший
Статистика матча Греция - Словакия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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