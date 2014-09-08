Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ян Козак-младший

    Тренер
    Имя Ян
    Фамилия Козак-младший
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 22 апреля 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Словакия 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2014 Украина 0 : 1 Словакия
    05.09.2015 Испания 2 : 0 Словакия
    • Читайте нас: 
    11