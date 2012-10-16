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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Греция
Словакия - Греция: обзор матча 16 октября 2012
Словакия
16.10.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
0 : 1
Завершен
Греция
63'
Д. Салпингидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Греция
Желтая карточка
М. Брезнаник
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Салпингидис
Желтая карточка
Ф. Голошко
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
О. Карнезис
Замена
К. Геде
️️️️
Ю. Куцка
82'
75'
Замена
Г. Фотакис
️️️️
Д. Сиовас
Замена
Ф. Голошко
️️️️
М. Дуриш
72'
Замена
В. Вайсс
️️️️
М. Стох
69'
66'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Нинис
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Салпингидис
Пас отдал
К. Кацуранис
59'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Т. Гекас
Желтая карточка
М. Сапара
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
10
Марек Сапара
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Словакия
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
8
Роберт Йеж
АП
11
Марек Бакош
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
Греция
12
Панайотис Гликос
ВР
1
Константинос Лампру
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Георгиос Карагунис
ЦП
0
Элини Димуцос
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
4-5-1
12
Куцяк
0
Брезнаник
3
Шкртел
16
Салата
4
Забавник
10
Сапара
22
Пековски
17
Гамшик
10
Стох
19
Куцка
21
Дуриш
4-3-3
1
Карнезис
15
Торосидис
5
Сиовас
19
Папастатопулос
4
Спиропулос
6
Циолис
21
Кацуранис
7
Нинис
7
Самарас
14
Салпингидис
17
Гекас
10
Стох
7
Вайсс
7
Вайсс
10
Стох
19
Куцка
8
Геде
8
Геде
19
Куцка
21
Дуриш
13
Голошко
13
Голошко
21
Дуриш
7
Нинис
10
Карагунис
10
Карагунис
7
Нинис
5
Сиовас
16
Фотакис
16
Фотакис
5
Сиовас
17
Гекас
9
Митроглу
9
Митроглу
17
Гекас
Остались в запасе
Словакия
Греция
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
8
Роберт Йеж
АП
11
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
12
Панайотис Гликос
ВР
1
Константинос Лампру
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Элини Димуцос
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
0
Матуш Путноцки
ВР
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
8
Роберт Йеж
АП
11
Марек Бакош
ЦФ
Остались в запасе
12
Панайотис Гликос
ВР
1
Константинос Лампру
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Элини Димуцос
ЦП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Словакия - Греция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
1 : 1
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
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