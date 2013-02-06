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    Станислав Грига

    Тренер
    Имя Станислав
    Фамилия Грига
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 4 ноября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Словакия 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2013 Бельгия 2 : 1 Словакия
    26.03.2013 Словакия 0 : 0 Швеция
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