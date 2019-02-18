Кафу: «У «ПСЖ» есть шансы на выход в финал Лиги чемпионов и без Неймара»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу оценил шансы «ПСЖ» пробиться в финал Лиги чемпионов.

«Все 16 команд, играющих в 1/8 финала, имеют потенциал для победы в Лиге чемпионов, вне зависимости от того, травмирована их главная звезда или нет. Конечно, «ПСЖ» не хватает Неймара. Он невероятный футболист, но если вы посмотрите на игру и результат команды в первом матче с «Манчестер Юнайтед», то поймeте, что у парижан есть шансы на выход в финал. Однако при наличии Неймара возрастут шансы на победу в турнире», – сказал Кафу.