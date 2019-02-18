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    Кафу: «У «ПСЖ» есть шансы на выход в финал Лиги чемпионов и без Неймара»

    Бывший защитник сборной Бразилии Кафу оценил шансы «ПСЖ» пробиться в финал Лиги чемпионов.

    «Все 16 команд, играющих в 1/8 финала, имеют потенциал для победы в Лиге чемпионов, вне зависимости от того, травмирована их главная звезда или нет. Конечно, «ПСЖ» не хватает Неймара. Он невероятный футболист, но если вы посмотрите на игру и результат команды в первом матче с «Манчестер Юнайтед», то поймeте, что у парижан есть шансы на выход в финал. Однако при наличии Неймара возрастут шансы на победу в турнире», – сказал Кафу.

    • В первом матче 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счeтом 2:0.
    • Ответная игра состоится 6 марта в Париже.
    • Неймар получил травму пятой плюсневой кости правой ноги 23 января. Сроки его восстановления составят два с половиной месяца.

    Источник: Goal.com

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    18.02.2019 10:30
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