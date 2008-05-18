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    Кафу - статистика

    Защитник
    Имя Кафу
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июня 1970 (52 года)
    Рост 176
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2008 1' -90' Милан (Милан) 4:1 Удинезе (Удине)
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