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    «Не описать чувства, которые испытываешь при закапывании гроба со своим ребенком». Кафу рассказал о смерти сына

    В сентябре у бывшего защитника сборной Бразилии Кафу ушел из жизни сын. У 30-летнего Данило случился сердечный приступ во время товарищеского футбольного матча.

    «Не описать чувства, которые испытываешь, когда закапываешь гроб с собственным сыном. Понимая, что его уже никогда не вернуть. Эта смерть останется с отцом и матерью на всю жизнь. Я часто плачу. Могу позвонить друзьям, чтобы выплакаться. Это меня успокаивает», – цитирует бразильца Record.

    • Кафу – двукратный чемпион мира.
    • Футболист завершил карьеру в 2008 году.
    • На клубном уровне Кафу больше всего матчей провел за «Рому» (1997-2003 годы).

    Источник: Record

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2158

      Черкизовский Кот 3 часа назад

      "Гроб чем меньше, тем тяжелее." Держись, Кафу.

      0
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      Рейтинг: +796

      Aston 4 часа назад

      Самое огромное горе,которое может произойти у человека

      0
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      ...
      Рейтинг: +27

      KyLe2712 > Aston 4 минуты назад

      Поверь, не это. Есть хуже

      0
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