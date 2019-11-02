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  • «Не описать чувства, которые испытываешь при закапывании гроба со своим ребенком». Кафу рассказал о смерти сына

«Не описать чувства, которые испытываешь при закапывании гроба со своим ребенком». Кафу рассказал о смерти сына

2 ноября 2019, 01:10
4

В сентябре у бывшего защитника сборной Бразилии Кафу ушел из жизни сын. У 30-летнего Данило случился сердечный приступ во время товарищеского футбольного матча.

«Не описать чувства, которые испытываешь, когда закапываешь гроб с собственным сыном. Понимая, что его уже никогда не вернуть. Эта смерть останется с отцом и матерью на всю жизнь. Я часто плачу. Могу позвонить друзьям, чтобы выплакаться. Это меня успокаивает», – цитирует бразильца Record.

  • Кафу – двукратный чемпион мира.
  • Футболист завершил карьеру в 2008 году.
  • На клубном уровне Кафу больше всего матчей провел за «Рому» (1997-2003 годы).

Источник: Record
Бразилия. Серия А Кафу
Комментарии (4)
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Aston
1572647092
Самое огромное горе,которое может произойти у человека
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Черкизовский Кот
1572648641
"Гроб чем меньше, тем тяжелее." Держись, Кафу.
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Plyash
1573815510
Прими наши соболезнования,Маркос. Упаси ,господи,от такой беды.
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