«Не описать чувства, которые испытываешь при закапывании гроба со своим ребенком». Кафу рассказал о смерти сына

В сентябре у бывшего защитника сборной Бразилии Кафу ушел из жизни сын. У 30-летнего Данило случился сердечный приступ во время товарищеского футбольного матча.

«Не описать чувства, которые испытываешь, когда закапываешь гроб с собственным сыном. Понимая, что его уже никогда не вернуть. Эта смерть останется с отцом и матерью на всю жизнь. Я часто плачу. Могу позвонить друзьям, чтобы выплакаться. Это меня успокаивает», – цитирует бразильца Record.