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France Football представил три состава сборной всех времен

14 декабря 2020, 21:22
33

Журнал France Football опубликовал три версии символической сборной лучших игроков в истории.

Первый состав

Вратарь: Лев Яшин;

Защитники: Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини;

Полузащитники: Хави, Лотар Маттеус, Диего Марадона, Пеле;

Нападающие: Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.

Второй состав

Вратарь: Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто;

Полузащитники: Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан;

Нападающие: Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.

Третий состав

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам;

Полузащитники: Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини;

Нападающие: Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: France Football
Весь мир Кафу Рамос Серхио Роналдиньо Месси Лионель Иньеста Андрес Лам Филипп Мальдини Паоло Роналду Криштиану Нойер Мануэль Буффон Джанлуиджи Карлос Роберто Роналдо Яшин Лев Райкард Франк Марадона Диего Маттеус Лотар Зидан Зинедин Хави Пирло Андреа Пеле
Комментарии (33)
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almanev
1607972891
Ибрагимович должен быть
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DOCTOR PENALTY
1607972979
Глаза разбегаются.Стольких добавить хочется.
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alex1951
1607973137
Фамилии ушатали. Одни Звезды! И делить их на 1ю ,2Ю ,И 3Ю СБОРНУЮ ,КАК ТО ЯЗЫК НЕ ПОВАРАЧИВАЕТСЯ)))....... И ЕЩЕ 33 ЗА ДВЕРЬЮ ОСТАЛИСЬ(((
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Dob13
1607973606
Пеле в полузащите, Роналдиньо в нападении. Ничего не перепутали?
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kosmonaft
1607974682
а каннаваро золотой мяч просто так наверное получил
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ilichkadr
1607975282
Бред сивой кобылы. Как можно ставить в один ряд футболистов из разных эпох? Хави сравним с Пеле, а Гарринча с Кройфом? Больше всех убило Ди Стефано и Пирло. Где великий француз Жюст Фонтен, наколотивший 13 мячей на чемпионате мира в Швеции.? Ведь до сих пор жив же дед!! Ну, как так................
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Abduqodirov
1607976811
Gerd Muller где?
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каа
1608011820
А что , Анри был лучше Шевченко или Батистуты? ... И где Эйсебио, Пушкаш,
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хав_бек
1608307390
Из защитников я бы выделил еще Фабио Каннаваро. Это реально один из лучших защитников в истории футбола, именно по игре в защите. В 2006 на ЧМ просто чудеса творил. От его игры в защите получал даже больший кайф, чем от игры напов. Очень мало в мировом футболе таких качественных защитников было.
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хав_бек
1608308312
А наш Яшин всё таки номер 1!
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