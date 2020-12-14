France Football представил три состава сборной всех времен

Эйсебио обязательно должен быть в этой сборной. Не помешал бы и Зейдорф.
Журнал France Football опубликовал три версии символической сборной лучших игроков в истории.
Первый состав
Вратарь: Лев Яшин;
Защитники: Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини;
Полузащитники: Хави, Лотар Маттеус, Диего Марадона, Пеле;
Нападающие: Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.
Второй состав
Вратарь: Джанлуиджи Буффон;
Защитники: Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто;
Полузащитники: Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан;
Нападающие: Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.
Третий состав
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам;
Полузащитники: Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини;
Нападающие: Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.
After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad ! pic.twitter.com/jC95nllz9A— France Football (@francefootball) December 14, 2020