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    France Football представил три состава сборной всех времен

    Журнал France Football опубликовал три версии символической сборной лучших игроков в истории.

    Первый состав

    Вратарь: Лев Яшин;

    Защитники: Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини;

    Полузащитники: Хави, Лотар Маттеус, Диего Марадона, Пеле;

    Нападающие: Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.

    Второй состав

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон;

    Защитники: Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто;

    Полузащитники: Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан;

    Нападающие: Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.

    Третий состав

    Вратарь: Мануэль Нойер;

    Защитники: Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам;

    Полузащитники: Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини;

    Нападающие: Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: France Football

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    14.12.2020 21:22
    Комментарии32
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      Рейтинг: +81450

      zigbert 3 часа назад

      Эйсебио обязательно должен быть в этой сборной. Не помешал бы и Зейдорф.

      0
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      Рейтинг: +685

      Flydis 4 часа назад

      Клоуны, просто клоуны. Маттеуса в первый состав, а Кройфа - во второй.
      Они вообще футбол смотрят ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      isakkobelini 9 часов назад

      Жаль Фигу нету

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1268

      каа 11 часов назад

      А что , Анри был лучше Шевченко или Батистуты? ... И где Эйсебио, Пушкаш,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +518

      Урия Гип 2 11 часов назад

      Румменигге забыли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4132

      sochi-2013 11 часов назад

      Не, все это субъективно. Даже по статистике, допустим для нападающих, гол + пас, не определить- кто лучше; с кем играл, против кого играл и ...еще куча факторов.
      Так что нечего ругаться, а просто нужно вспоминать и восхищаться их игрой.

      0
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      Рейтинг: +3423

      InterMilLano1908 13 часов назад

      Такая чушь.... Ди Стефано полузащитник, Пеле полузащитник... французы превратились в клоунов... лучше бы какие нибудь документалки снимали про разных футболистов

      0
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      Рейтинг: +827

      zarsm 20 часов назад

      Кому это надо?

      0
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      Рейтинг: +12

      Abduqodirov 21 час назад

      Gerd Muller где?

      2
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr 21 час назад

      Бред сивой кобылы. Как можно ставить в один ряд футболистов из разных эпох? Хави сравним с Пеле, а Гарринча с Кройфом? Больше всех убило Ди Стефано и Пирло.
      Где великий француз Жюст Фонтен, наколотивший 13 мячей на чемпионате мира в Швеции.? Ведь до сих пор жив же дед!! Ну, как так................

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