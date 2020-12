France Football представил три состава сборной всех времен

Журнал France Football опубликовал три версии символической сборной лучших игроков в истории.

Первый состав

Вратарь: Лев Яшин;

Защитники: Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини;

Полузащитники: Хави, Лотар Маттеус, Диего Марадона, Пеле;

Нападающие: Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.

Второй состав

Вратарь: Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто;

Полузащитники: Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан;

Нападающие: Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.

Третий состав

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам;

Полузащитники: Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини;

Нападающие: Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.

After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad ! pic.twitter.com/jC95nllz9A