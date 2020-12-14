France Football представил три состава сборной всех времен

Журнал France Football опубликовал три версии символической сборной лучших игроков в истории.
Первый состав
Вратарь: Лев Яшин;
Защитники: Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини;
Полузащитники: Хави, Лотар Маттеус, Диего Марадона, Пеле;
Нападающие: Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.
Второй состав
Вратарь: Джанлуиджи Буффон;
Защитники: Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто;
Полузащитники: Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан;
Нападающие: Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.
Третий состав
Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам;
Полузащитники: Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини;
Нападающие: Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.
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Источник: France Football