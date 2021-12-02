Кафу: «Миранчук заслужил шанс оказаться в «Милане». Он запомнился многим по ЛЧ»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Милан».

— В Италии пишут, что Миранчук из «Аталанты» одна и целей «Милана». Потенциально это хороший трансфер для «россонери»?

— «Аталанта» – большая команда, которая хорошо себя проявила в Лиге чемпионов, а Миранчук многим запомнился по еврокубкам.

По тем моментам, как Миранчук проявлял себя в «Аталанте», он заслужил шанс оказаться в «Милане».

«Милан» – великий клуб, поэтому для Миранчука будет здорово, если он окажется там. Он может стать очень важным игроком для команды.

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.

Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.

«РБ-Спорт»: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду, если он не проявит себя в декабре. Возвращение в РПЛ исключено

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