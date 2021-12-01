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  • «РБ-Спорт»: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду, если он не проявит себя в декабре. Возвращение в РПЛ исключено

«РБ-Спорт»: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду, если он не проявит себя в декабре. Возвращение в РПЛ исключено

1 декабря 2021, 18:04
9

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации «РБ-Спорт», у 26-летнего россиянина и клуба из Бергамо есть договоренность об аренде в европейскую команду, если он не сможет проявить себя в декабрьских матчах.

Миранчук не хочет возвращаться в Россию, однако конкретных предложений от европейских клубов пока нет.

  • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».
  • Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
  • Вчера, 30 ноября, он появился на поле впервые с 27 октября.
  • Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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серега кашин
1638371511
вот придурки чтоб себя проявить надо хотя бы начать играть а не на лавке сидеть, а ему надо бросать стараться в аталанте и быстрее клуб сменить
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Пельш 1
1638374076
Только не к нам
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semm
1638376039
Европе специально так делают: более-менее перспективного игрока приглашают к себе сидеть в запасе? А наши игрочишки постоянно попадаются на это. Взять Аршавина - пик карьеры на лавку в Арсенале. И все, сейчас, едут за "СЛАВОЙ" а остаются в жопе. В 90е только три человека Канчльскис, Карпин и Мостовой играли
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Soccerdealer63
1638377191
Пляши весь декабрь, Лёха! Как ещё на скамейке этих козлов себя "проявить"?)))
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Борис23
1638383203
В России ему ловить нечего.
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Lilipyt
1638398347
У него талант большой но из-за его скромности он не проявляет его. Поэтому я не понимаю, почему он не хочет вернуться в РПЛ. Ведь грезя о европе, он не удосужился даже выучить английский язык. Сейчас итальянский, иди учи бабло есть репетиторов до кучи. Ведь он не может нормально общаться даже в команде, о каком освоении в команде может быть речь... Еще его браток там плакал что тоже хочет к брату в Аталанту, хотя у него все тоже самое как у Алексея. Так же зачем ехать в один клуб ведь тогда кто то будет сидеть на лавке. История показала, что это Антон. Тогда получается, что он не так уж и жаждет играть...
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