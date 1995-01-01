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    «РБ-Спорт»: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду, если он не проявит себя в декабре. Возвращение в РПЛ исключено

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации «РБ-Спорт», у 26-летнего россиянина и клуба из Бергамо есть договоренность об аренде в европейскую команду, если он не сможет проявить себя в декабрьских матчах.

    Миранчук не хочет возвращаться в Россию, однако конкретных предложений от европейских клубов пока нет.

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
    • Вчера, 30 ноября, он появился на поле впервые с 27 октября.
    • Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии6
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      Рейтинг: +469

      Soccerdealer63 25 минут назад

      Пляши весь декабрь, Лёха!
      Как ещё на скамейке этих козлов себя "проявить"?)))

      0
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      Рейтинг: +446

      semm 44 минуты назад

      Европе специально так делают: более-менее перспективного игрока приглашают к себе сидеть в запасе? А наши игрочишки постоянно попадаются на это. Взять Аршавина - пик карьеры на лавку в Арсенале. И все, сейчас, едут за "СЛАВОЙ" а остаются в жопе. В 90е только три человека Канчльскис, Карпин и Мостовой играли

      0
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      Рейтинг: +815

      Пельш 1 1 час назад

      Только не к нам

      0
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      Рейтинг: +6758

      серега кашин 2 часа назад

      вот придурки чтоб себя проявить надо хотя бы начать играть а не на лавке сидеть, а ему надо бросать стараться в аталанте и быстрее клуб сменить

      3
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      Рейтинг: +4906

      Semenycch 2 часа назад

      Зениту нужно брать.

      0
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      Рейтинг: +60

      ДЫРЯВЫЕ 2 часа назад

      А как он себя проявит если всегда на лавке?
      Ну хоть не в бомжарню нашу и то хорошо)))

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