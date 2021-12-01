«РБ-Спорт»: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду, если он не проявит себя в декабре. Возвращение в РПЛ исключено

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации «РБ-Спорт», у 26-летнего россиянина и клуба из Бергамо есть договоренность об аренде в европейскую команду, если он не сможет проявить себя в декабрьских матчах.

Миранчук не хочет возвращаться в Россию, однако конкретных предложений от европейских клубов пока нет.

В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».

Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.

Вчера, 30 ноября, он появился на поле впервые с 27 октября.

Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!