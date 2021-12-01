«РБ-Спорт»: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду, если он не проявит себя в декабре. Возвращение в РПЛ исключено

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации «РБ-Спорт», у 26-летнего россиянина и клуба из Бергамо есть договоренность об аренде в европейскую команду, если он не сможет проявить себя в декабрьских матчах.
Миранчук не хочет возвращаться в Россию, однако конкретных предложений от европейских клубов пока нет.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 9 матчах за «Аталанту».
- Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
- Вчера, 30 ноября, он появился на поле впервые с 27 октября.
- Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.
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Источник: «РБ-Спорт»