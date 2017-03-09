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    Кафу — о матче «Барселона» – «ПСЖ»: «Надеюсь, мы увидим подобный накал и на Кубке конфедераций»

    Экс-защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о стадионе «Крестовский» и матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей).

    «Да, я видел много стадионов. Этот – прекрасный. Жаль, что я сам не могу сыграть на таком чудесном стадионе и насладиться им.

    Матч «Барселона» – «ПСЖ»? Я надеюсь, что такие игры будут и на Кубке конфедераций. Это было что-то необыкновенное в мире футбола. Это просто сенсация, фантастика! Надеюсь, мы увидим подобный накал и на Кубке конфедераций», – сказал бразилец.

    Ранее визит на новый стадион прокомментировала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2017 15:19
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