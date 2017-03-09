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  • Генсек ФИФА: «Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать «Крестовский», но оно того стоило»

Генсек ФИФА: «Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать «Крестовский», но оно того стоило»

9 марта 2017, 14:55
13

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прокомментировала свой визит на стадион «Крестовский».

«Мне очень радостно быть здесь. Я несколько лет мечтала приехать сюда. Сейчас я совершаю путешествие в новой роли. Кубок конфедераций станет тем моментом, когда футбол займет важное место в жизни России. Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать этот стадион, но оно того стоило.

С нетерпением жду матчи турнира в Петербурге. Сейчас все строительные работы завершены, мы вышли на финишную прямую. Тестовые матчи позволят выявить трудности. Россия не может дождаться, когда увидит матчи турнира», – сказала Самура.

Ранее сообщалось о том, что статус тестовых будут носить заключительные матчи «Зенита» в текущем сезоне РФПЛ.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Европа Зенит
Комментарии (13)
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kykyi
1489061865
Стоило, стоило, очень дорого стоило,
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spartach n1
1489062231
Подумаешь школ и больниц не досчитались !
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Zeff
1489064987
А многие и не дождались, не дожили.
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мы_не_рабы
1489066086
Фатма Самура подумал: болельщикам "Зенита" долго пришлось ждать этот стадион, но только тот кто пилил бабло знал - оно того стоило. Подумал, но не сказал.
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Сильвербой
1489068968
Не говори гоп!!!
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батог
1489078354
Ну наконец-то! Зенит с обновой!!!
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lihindic
1489130435
будем посмотреть
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shurik45
1489431164
Болел Зенита с новой ареной ! Очень хочется побывать на Крестовском , громадина та еще.
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