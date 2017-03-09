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    Генсек ФИФА: «Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать «Крестовский», но оно того стоило»

    Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прокомментировала свой визит на стадион «Крестовский».

    «Мне очень радостно быть здесь. Я несколько лет мечтала приехать сюда. Сейчас я совершаю путешествие в новой роли. Кубок конфедераций станет тем моментом, когда футбол займет важное место в жизни России. Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать этот стадион, но оно того стоило.

    С нетерпением жду матчи турнира в Петербурге. Сейчас все строительные работы завершены, мы вышли на финишную прямую. Тестовые матчи позволят выявить трудности. Россия не может дождаться, когда увидит матчи турнира», – сказала Самура.

    Ранее сообщалось о том, что статус тестовых будут носить заключительные матчи «Зенита» в текущем сезоне РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    09.03.2017 14:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 13 марта 2017, 21:52

      Болел Зенита с новой ареной ! Очень хочется побывать на Крестовском , громадина та еще.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 10 марта 2017, 10:20

      будем посмотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 9 марта 2017, 19:52

      Ну наконец-то! Зенит с обновой!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 марта 2017, 17:16

      Не говори гоп!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 9 марта 2017, 16:28

      Фатма Самура подумал: болельщикам "Зенита" долго пришлось ждать этот стадион, но только тот кто пилил бабло знал - оно того стоило. Подумал, но не сказал.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > nblacksmith 10 марта 2017, 18:26

      Спасибо за совет, тогда будет так: Фатма Самура подумала: болельщикам "Зенита" долго пришлось ждать этот стадион, но только тот кто пилил бабло знал - оно того стоило. Подумала, но не сказала. Не хотела портить себе праздник - 8-е марта.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 марта 2017, 16:09

      А многие и не дождались, не дожили.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 марта 2017, 15:23

      Подумаешь школ и больниц не досчитались !

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 марта 2017, 15:17

      Стоило, стоило, очень дорого стоило,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 марта 2017, 16:15

      Они в Европу хотят. Им у нас нецивилизованно, как то.

      3
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