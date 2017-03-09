Генсек ФИФА: «Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать «Крестовский», но оно того стоило»

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прокомментировала свой визит на стадион «Крестовский».

«Мне очень радостно быть здесь. Я несколько лет мечтала приехать сюда. Сейчас я совершаю путешествие в новой роли. Кубок конфедераций станет тем моментом, когда футбол займет важное место в жизни России. Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать этот стадион, но оно того стоило.

С нетерпением жду матчи турнира в Петербурге. Сейчас все строительные работы завершены, мы вышли на финишную прямую. Тестовые матчи позволят выявить трудности. Россия не может дождаться, когда увидит матчи турнира», – сказала Самура.

Ранее сообщалось о том, что статус тестовых будут носить заключительные матчи «Зенита» в текущем сезоне РФПЛ.