«Зенит» сыграет три заключительных матча сезона на «Крестовском»

«Зенит» завершит выступления в текущем сезоне чемпионата России на новом стадионе «Крестовский».

В концовке турнира петербургский клуб сыграет с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром». По предварительной версии матчи пройдут 23-го апреля, 7-го и 17-го мая.

Игры будут носить характер тестовых перед Кубком конфедераций, который с 17-го июня по 2-е июля пройдет в четырех городах России.

После 18-ти туров национального первенства команда Мирчи Луческу занимает вторую строчку в турнирной таблице.