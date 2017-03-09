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«Зенит» сыграет три заключительных матча сезона на «Крестовском»

9 марта 2017, 12:44
19

«Зенит» завершит выступления в текущем сезоне чемпионата России на новом стадионе «Крестовский».

В концовке турнира петербургский клуб сыграет с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром». По предварительной версии матчи пройдут 23-го апреля, 7-го и 17-го мая.

Игры будут носить характер тестовых перед Кубком конфедераций, который с 17-го июня по 2-е июля пройдет в четырех городах России.

После 18-ти туров национального первенства команда Мирчи Луческу занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (19)
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Ubuntu
1489052970
Неужели завершили долгострой? Или там ещё во время матчей, отделочники будут продолжать работать)
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витёчек
1489054175
и поставить КРЕСТ на своём чемпионстве
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vladimir-7
1489055731
Хорошо бы ещё и рассказали об уникальности стадиона "Крестовский".
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Аскорбин
1489057092
Порвите всех
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Zapravski
1489057205
а почему в календаре эти три игры значатся, как гостевые у Зенита??
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sidul1
1489057766
Ура!Осталось собрать классную команду
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