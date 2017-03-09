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    «Зенит» сыграет три заключительных матча сезона на «Крестовском»

    «Зенит» завершит выступления в текущем сезоне чемпионата России на новом стадионе «Крестовский».

    В концовке турнира петербургский клуб сыграет с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром». По предварительной версии матчи пройдут 23-го апреля, 7-го и 17-го мая.

    Игры будут носить характер тестовых перед Кубком конфедераций, который с 17-го июня по 2-е июля пройдет в четырех городах России.

    После 18-ти туров национального первенства команда Мирчи Луческу занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.03.2017 12:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 марта 2017, 14:09

      Ура!Осталось собрать классную команду

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      Рейтинг: +875

      sidul1 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 марта 2017, 16:44

      зачем хамить?я не вижу достойного состава,Данни и еще 5-6 игроков,которые могут обеспечить уровень ЛЧ.Остальные для первенства Москвы,радости от 2го места не испытываю.Так,что Зенит летом на 50 процентов должен обновляться.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 марта 2017, 17:05

      Зенит зарабатывает и может позволить себе покупать более достойных,но пока не уберут лимит,так и будем свое время проводить,глядя на клоунов типа Дзюбы.Но лимит,возможно уберут,только после 3 игр нашей великой сборной на ЧМ,которые им и без лимита гарантированы

      0
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      Рейтинг: +11

      Zapravski 9 марта 2017, 14:00

      а почему в календаре эти три игры значатся, как гостевые у Зенита??

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Zapravski 9 марта 2017, 14:42

      На самом деле все три домашние для Зенита, просто у бомбардира свой календарь, такое ощущение что какие-то школьники работают на этом сайте.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 марта 2017, 13:58

      Порвите всех

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 марта 2017, 13:35

      Хорошо бы ещё и рассказали об уникальности стадиона "Крестовский".

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 9 марта 2017, 14:39

      Ну там было спижено стока денег, скока хватило бы на строительство еще одного стадиона...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ufos73 9 марта 2017, 15:58

      Донбасс-Арена, на 50 тыс. зрителей обошлась в 420 млн. $ , а Крестовский на 68 тыс. зрителей, около 700 млн. $.

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > lra 9 марта 2017, 18:03

      У Федуна(Алекперова) на 100% частная компания,,,,,а то что нефть добывает та за это отстёгивают государству не хило,,,А вот Газпром госкомпания и сравнивать не с Лукойлом не с Магнитом не стоит

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Zeff 9 марта 2017, 18:44

      Уже 700? Вот вроде года 2 назад говорили, что за МЛРД перевалил... Скоро скажут, что инопланитяни бесплатно строили, или вообще это их тарелка, на которой они прилетели )))

      -1
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      Рейтинг: +57

      витёчек 9 марта 2017, 13:09

      и поставить КРЕСТ на своём чемпионстве

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 > витёчек 9 марта 2017, 13:12

      Что только люди от глупости не несут.

      8
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > stream15 9 марта 2017, 14:10

      Дебилов хватает

      3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 9 марта 2017, 12:49

      Неужели завершили долгострой? Или там ещё во время матчей, отделочники будут продолжать работать)

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский > Ubuntu 9 марта 2017, 13:09

      ДОЛГОСТРОЙ - ЛУЧШИЙ СТАДИОН В ЕВРОПЕ.

      5
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Павел Амурский 9 марта 2017, 13:20

      Добавь приписку,что это по версии некоторых болельщиков зенита.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Ubuntu 9 марта 2017, 13:41

      Едва ли, деньги давно закончились, а задаром, кто будет работать.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 9 марта 2017, 15:01

      Болельщики. Вместо оплаты за вход на стадион их обяжут отработать на его строительстве по 20 часов даром. Говорят, что запись желающих уже началась.

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