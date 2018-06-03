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  • Кафу: «Плохо, что даже болельщики сборной России не верят в свою команду»

Кафу: «Плохо, что даже болельщики сборной России не верят в свою команду»

3 июня 2018, 21:32
44

Бывший защитник «Милана» Кафу прокомментировал свои слова в адрес сборной России. Ранее бразилец сообщил, что команда Станислава Черчесова может выиграть чемпионат мира-2018.

«Конечно, это возможно. Сборная играет у себя дома. Да, последние товарищеские матчи команде не удавались, но чемпионат мира совсем другой турнир. Россия находится в такой группе, из которой спокойно может выйти на пару с Уругваем. Плохо то, что даже болельщики не очень верят в свою сборную. Надо верить в свою команду, болеть изо всех сил. Я действительно думаю, что у России есть шансы.

Что касается того, почему я думаю, что болельщики не верят в сборную России, то это видно. Даже по тому, как вы задали последний вопрос. Да и не только журналисты, но и болельщики. Это можно подметить», — сказал Кафу.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Кафу
Комментарии (44)
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insider_retro
1528051653
С понедельника начну болеть изо всех сил!..Может поможет!..))
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Shogun
1528052700
Мы все дружно верим в Бразилию, Испанию, Германию и в Аргентину и быстрее Бразилия выиграет Чемпионат Европы или ЮАР ЧМ по хоккею, чем наша убогая сборная начнет играть в футбол
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Max Bobr
1528054173
Чтобы верить к команду, нужна как минимум команда!
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спанчес
1528054804
чемпионатом мира в 2018 году встанет Италия!
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Антон bx14e
1528055452
Кафу,когда домашний чемпионат мира по хоккею у вас пройдет,вы тоже не поверите в сборную своей страны))
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Недовольный
1528055978
Будь ты русским,ты бы так не говорил.Вспомни какие чувства испытывали болельщики после поражения 1-7 от Германии.Так вот россияне испытывают такие чувства после каждого матча сбродной
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кузнецов артем
1528057052
Это менталитет Русского народа, у нас в крови неблагодарность, завышенные ожидания, хамство, бескультурье
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mikitka
1528058098
времена бывали разные... но, наверное, НИКОГДА ещё не было такого, но сейчас ВООБЩЕ нет НИКАКИХ предпосылок для того, чтоб хоть попытаться заставить себя верить в сборную России
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Petrak86
1528081426
посмотрим на матч с Турцией, там вроде обещали нам хорошую игру. С Австрией играли в конце сбора, уставшие, и , скорее всего, задачи выиграть любой ценой - не было, чтоб травм не нахватать на фоне усталости. Немцы вон тоже проиграли Австрии, не думаю, что после этого никто не верит в Германию. Всегда вспоминаю, что перед успешным евро 2008 мы проиграли Румынии 3-0, а перед провальным Евро-2012 - выиграли у Италии 3-0, поэтому товарищеские матчи - не показатель. Плохо, что у нас за 2 года не было официальных матчей, кроме Кубка Конфедераций, поэтому реальный уровень сборной никто не понимает.
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OfaZavr
1528098985
просто мы все видим и знаем, верить можно если надежда есть)
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