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    Кафу: «Плохо, что даже болельщики сборной России не верят в свою команду»

    Бывший защитник «Милана» Кафу прокомментировал свои слова в адрес сборной России. Ранее бразилец сообщил, что команда Станислава Черчесова может выиграть чемпионат мира-2018.

    «Конечно, это возможно. Сборная играет у себя дома. Да, последние товарищеские матчи команде не удавались, но чемпионат мира совсем другой турнир. Россия находится в такой группе, из которой спокойно может выйти на пару с Уругваем. Плохо то, что даже болельщики не очень верят в свою сборную. Надо верить в свою команду, болеть изо всех сил. Я действительно думаю, что у России есть шансы.

    Что касается того, почему я думаю, что болельщики не верят в сборную России, то это видно. Даже по тому, как вы задали последний вопрос. Да и не только журналисты, но и болельщики. Это можно подметить», — сказал Кафу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2018 21:32
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:32

      Да хотя бы с турками сыграли прилично, для успокоения.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 10:56

      просто мы все видим и знаем, верить можно если надежда есть)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 июня 2018, 08:09

      Зря он так,у нас кроме веры ничего не осталось!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 07:47

      Как же в нее верить, если она 8 матчей подряд выиграть не может. Хоть бы с таджиками какими сыграли бы.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 4 июня 2018, 07:00

      Сегодняшние результаты сборной говорят о невыходе из группы

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 4 июня 2018, 06:03

      посмотрим на матч с Турцией, там вроде обещали нам хорошую игру. С Австрией играли в конце сбора, уставшие, и , скорее всего, задачи выиграть любой ценой - не было, чтоб травм не нахватать на фоне усталости. Немцы вон тоже проиграли Австрии, не думаю, что после этого никто не верит в Германию. Всегда вспоминаю, что перед успешным евро 2008 мы проиграли Румынии 3-0, а перед провальным Евро-2012 - выиграли у Италии 3-0, поэтому товарищеские матчи - не показатель. Плохо, что у нас за 2 года не было официальных матчей, кроме Кубка Конфедераций, поэтому реальный уровень сборной никто не понимает.

      3
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > Petrak86 4 июня 2018, 15:58

      товарищеские матчи тоже показывают уровень подготовки, если бы наша сборная выиграла бы ВСЕ товарищеские игры то это был бы какой-то уровень, уровень надежды, но так как она сыграла это тоже уровень, уровень БЕЗНАДЕГИ.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 июня 2018, 00:09

      Такая чушь!!! Кафу прекрасно понимает, что с такой игрой как у нашей сборной даже из группы не выйдешь!!! А если вдруг выйдут, то позор в четвертьфинале сборной России обеспечен!

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > dendiesel 4 июня 2018, 01:58

      а если уж не в четвертьфинале, то в полуфинале железно опозоримся...

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      Рейтинг: +48

      the best of spartak 3 июня 2018, 23:52

      а че в нее верить то?? В этих негодяев которые считают бабки вместо того чтобы играть? Кафу играл ради команды, страны, конечно и за бабки тоже, но в первую очередь за страну, поэтому Бразилия 5 раз брала этот трофей! А наши олухи только что и могут, выйти на поле, выдавить дряхлую ничью или проиграть, а потом сказать что они не виноваты что не оправдали наших ожиданий.........

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      Рейтинг: +976

      г.Онега 3 июня 2018, 23:42

      Вот не надо льстит ,все всегда говорят о слабых что да они могут у них сильные игроки а в уме у вас вот же я лгу ))

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      Рейтинг: +489

      mikitka 3 июня 2018, 23:34

      времена бывали разные... но, наверное, НИКОГДА ещё не было такого, но сейчас ВООБЩЕ нет НИКАКИХ предпосылок для того, чтоб хоть попытаться заставить себя верить в сборную России

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