Кафу: «Плохо, что даже болельщики сборной России не верят в свою команду»

Бывший защитник «Милана» Кафу прокомментировал свои слова в адрес сборной России. Ранее бразилец сообщил, что команда Станислава Черчесова может выиграть чемпионат мира-2018.

«Конечно, это возможно. Сборная играет у себя дома. Да, последние товарищеские матчи команде не удавались, но чемпионат мира совсем другой турнир. Россия находится в такой группе, из которой спокойно может выйти на пару с Уругваем. Плохо то, что даже болельщики не очень верят в свою сборную. Надо верить в свою команду, болеть изо всех сил. Я действительно думаю, что у России есть шансы.

Что касается того, почему я думаю, что болельщики не верят в сборную России, то это видно. Даже по тому, как вы задали последний вопрос. Да и не только журналисты, но и болельщики. Это можно подметить», — сказал Кафу.