Кассано собрал сборную мечты. В ней Буффон, Пирло, Зидан и Ибрагимович

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано назвал свою команду мечты, составленную из бывших одноклубников.
Команда мечты Кассано: Джанлуиджи Буффон — Кафу, Серхио Рамос, Вальтер Самуэль, Роберто Карлос — Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Франческо Тотти — Златан Ибрагимович, Роналдо.
- Кассано завершил карьеру минувшей осенью.
- Он выступал за «Бари», «Рому», «Реал», «Сампдорию», «Милан», «Интер», «Парму» и «Верону».
Кассано: «Я – величайший талант, который все провалил. Например, в «Реале». Не тренировался, оскорблял всех, спорил»
Кассано: «Если бы я все делал правильно, был бы как Месси. Я реализовал только 50% своего потенциала»
Источник: «Спорт-Экспресс»