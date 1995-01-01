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    Кассано собрал сборную мечты. В ней Буффон, Пирло, Зидан и Ибрагимович

    Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано назвал свою команду мечты, составленную из бывших одноклубников.

    Команда мечты Кассано: Джанлуиджи БуффонКафу, Серхио Рамос, Вальтер Самуэль, Роберто КарлосАндреа Пирло, Зинедин Зидан, Франческо ТоттиЗлатан Ибрагимович, Роналдо.

    Кассано: «Я – величайший талант, который все провалил. Например, в «Реале». Не тренировался, оскорблял всех, спорил»

    Кассано: «Если бы я все делал правильно, был бы как Месси. Я реализовал только 50% своего потенциала»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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