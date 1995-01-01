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    Кассано: «Я – величайший талант, который все провалил. Например, в «Реале». Не тренировался, оскорблял всех, спорил»

    Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал о своем главном провале в карьере. Он случился, по мнению спортсмена, в мадридском «Реале».

    «Я – величайший талант, который все провалил. Я забил на все. Не хотел тренироваться, оскорблял всех, спорил. Я перегибал палку.

    Наибольшее разочарование – «Реал». Не воспользовался шансом в величайшем клубе. В партнерах были Зинедин Зидан, Роналдо. Я провалил такую возможность в «Реале». Я творил одно бедствие за другим. Фабио Капелло посадил меня на лавку», – рассказал Кассано.

    • Итальянец играл в Мадриде в 2006-2007 годах (19 матчей в Примере, два гола).
    • Больше всего матчей по ходу карьеры Кассано провел за «Рому» (2001-2006 годы).
    • Игрок завершил карьеру в 2017 году.

    Источник: Football Italia

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