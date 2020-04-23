Кассано: «Я – величайший талант, который все провалил. Например, в «Реале». Не тренировался, оскорблял всех, спорил»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал о своем главном провале в карьере. Он случился, по мнению спортсмена, в мадридском «Реале».
«Я – величайший талант, который все провалил. Я забил на все. Не хотел тренироваться, оскорблял всех, спорил. Я перегибал палку.
Наибольшее разочарование – «Реал». Не воспользовался шансом в величайшем клубе. В партнерах были Зинедин Зидан, Роналдо. Я провалил такую возможность в «Реале». Я творил одно бедствие за другим. Фабио Капелло посадил меня на лавку», – рассказал Кассано.
- Итальянец играл в Мадриде в 2006-2007 годах (19 матчей в Примере, два гола).
- Больше всего матчей по ходу карьеры Кассано провел за «Рому» (2001-2006 годы).
- Игрок завершил карьеру в 2017 году.
Источник: Football Italia