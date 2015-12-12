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    • Юрченко: «Слуцкий может сделать так, чтобы футболисты играли, как Гаттузо или Кафу»

    Юрченко: «Слуцкий может сделать так, чтобы футболисты играли, как Гаттузо или Кафу»

    Голкипер «Уфы» Давид Юрченко рассказал о методах работы главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

    «Первое, что бросилось в глаза: насколько человек подкован в плане тактики, использует много схем, наработок. Он очень разносторонний человек: каждый раз может готовить команду абсолютно по-новому. Второе, он очень сильный психолог. Может настроить молодого футболиста так, что тот будет выгрызать мячи, как Дженнаро Гаттузо, или, например, отдавать великолепные передачи, как Кафу.

    Мне кажется, что он даже еще не раскрыл свой потенциал. Видно, что от игры к игре он развивается. Так было у нас в «Крыльях», так сейчас происходит в сборной и ЦСКА. А развиваясь сам, он помогает развиваться тем, кто рядом с ним», – отметил Юрченко.

    Источник: ТАСС

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    12.12.2015 15:34
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