Кафу: «Мне кажется, в финале Кубка конфедераций сыграет Россия и Германия»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу выразил мнение, что в финале Кубка конфедераций-2017 сыграют команды России и Германии. По его словам, у россиян как у хозяев турнира имеются все шансы на победу.

«По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций – очень важный тест перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев. Мне кажется, нас ждет финал Германия – Россия», – сказал Кафу.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.