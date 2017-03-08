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    Кафу: «Мне кажется, в финале Кубка конфедераций сыграет Россия и Германия»

    Бывший защитник сборной Бразилии Кафу выразил мнение, что в финале Кубка конфедераций-2017 сыграют команды России и Германии. По его словам, у россиян как у хозяев турнира имеются все шансы на победу.

    «По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций – очень важный тест перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев. Мне кажется, нас ждет финал Германия – Россия», – сказал Кафу.

    Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

    Источник: ФИФА

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    08.03.2017 18:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +664

      Небесная 13 марта 2017, 21:51

      Когда кажется - креститься надо

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 марта 2017, 14:05

      Кафу наверное смотрит "Не, ну страна-то большая. По-любому много футболистов". Но не тут-то было

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Vieri89 8 марта 2017, 22:19

      Кафу интересно знает кто в России играет? Вообще хоть один матч смотрел?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 8 марта 2017, 21:14

      Теперь каждый кого будут спрашивать о кубке , будет говорить "что России по силам его выиграть". Нет-не готовы.

      0
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      Рейтинг: +114

      werty 8 марта 2017, 19:50

      Вся надежда на кокорина,если его не будет в команде, то есть шанс

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > werty 13 марта 2017, 21:50

      предлагаешь его травмировать? другого выхода нет

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 марта 2017, 19:20

      Если уличных игроков возьмут такие деньги дадут то и на ЧМ финале Россия сыграет

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 марта 2017, 18:59

      Это кажется...

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