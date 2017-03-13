Кафу назвал сборную России фаворитом Кубка конфедераций

Экс-защитник «Ромы», «Милана» и сборной Бразилии Кафу считает, что России по силам победить на домашнем Кубке конфедераций. По его мнению, в финале хозяева турнира встретятся с немецкой командой, однако фаворитами будут именно подопечные Станислава Черчесова.

«Мне кажется, в финале Кубка конфедераций сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении. Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира», – сказал Кафу.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.