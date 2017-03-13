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    Кафу назвал сборную России фаворитом Кубка конфедераций

    Экс-защитник «Ромы», «Милана» и сборной Бразилии Кафу считает, что России по силам победить на домашнем Кубке конфедераций. По его мнению, в финале хозяева турнира встретятся с немецкой командой, однако фаворитами будут именно подопечные Станислава Черчесова.

    «Мне кажется, в финале Кубка конфедераций сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении. Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира», – сказал Кафу.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2017 17:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 марта 2017, 11:04

      Ну Кафу юморист, ну рассмешил, даже Бубен такой бред не высказывает.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 марта 2017, 09:21

      Воодушевляться некому. Это не сборная Исландии, где им выпал шанс блеснуть. У нас большинство игроков зажравшиеся, бегать не хотят. Тут только если по 1 млрд каждому в долларах пообещать, тогда они зашевелятся. Больше их ничто не замотивирует

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 13 марта 2017, 23:29

      Великий долбое.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 марта 2017, 20:03

      Если только соперники сами себе забивать будут в матчах со сборной России. С атакой очень большие проблемы - нет ни одного сильного нападающего. Да и в защите караул.

      0
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 13 марта 2017, 18:47

      было бы хорошо если бы его слова сбылись, и мы при том что сейчас не совсем в это верим, его бы потом вспомнили

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 13 марта 2017, 18:40

      Вот и Россиюшке нашей подлизнули...

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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 13 марта 2017, 18:37

      Кафу врать не станет

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 марта 2017, 18:24

      Это был не Кафу, а загримированный Фурсенко ))))

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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 13 марта 2017, 18:10

      Кафу чё куришь?

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 марта 2017, 18:10

      Уважаю Кафу, как игрока... Его зомбировали ((((????

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