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    • 2-кратный чемпион мира по футболу: «С удовольствием получил бы российский паспорт»

    2-кратный чемпион мира по футболу: «С удовольствием получил бы российский паспорт»

    Экс-защитник сборной Бразилии Кафу готов стать гражданином Российской Федерации.

    • Бразилец закончил карьеру в 2008 году.
    • Он дважды выигрывал ЧМ (1994, 2002).
    • На клубном уровне выступал за «Милан», «Рому», «Сарагосу» и бразильские клубы.

    – Бразильцы Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари получили российские паспорта и выступали за сборную России. Вы бы смогли, будучи игроком, сделать такой шаг – поменять гражданство?

    – Для меня это абсолютно нормально – возможно, у меня у одного такое мнение среди бразильцев, но я в этом ничего плохого не вижу.

    Вполне нормально делать выбор в пользу другой сборной, ведь каждый спортсмен сам решает, как ему поступать.

    Если бы у меня, будучи футболистом, не было возможности играть за команду Бразилии, я бы мог выступать за сборную России, если бы поступило такое предложение.

    – У Клаудиньо есть российский паспорт, но он явно не будет играть за сборную России.

    – Это все не так важно. Для нас самое главное – играть в футбол. У меня, например, есть итальянский паспорт, но он мне не позволял играть за национальную команду Италии.

    – Вы были бы заинтересованы сейчас получить российский паспорт?

    – Да! Я с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт, если будет такая возможность.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.04.2024 14:38
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1712577419
    Какая сладкая концовка недельного интервью .)) Всего-то трёхцветную паспортину и 13 процентов налогов надо было . И всё по Кафу . (тю! млин , .итить . ) по Кайфу . )
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    acor94
    1712578669
    Просто вежливый бразилец. Уверен, что ему и бесплатно наш паспорт не нужен как и мне, к примеру, паспорт Бразилии.
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    The only one
    1712578983
    Сейчас получить гражданство просто: выучи язык, а там видно будет
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