2-кратный чемпион мира по футболу: «С удовольствием получил бы российский паспорт»

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу готов стать гражданином Российской Федерации.

Бразилец закончил карьеру в 2008 году.

Он дважды выигрывал ЧМ (1994, 2002).

На клубном уровне выступал за «Милан», «Рому», «Сарагосу» и бразильские клубы.

– Бразильцы Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари получили российские паспорта и выступали за сборную России. Вы бы смогли, будучи игроком, сделать такой шаг – поменять гражданство?

– Для меня это абсолютно нормально – возможно, у меня у одного такое мнение среди бразильцев, но я в этом ничего плохого не вижу.

Вполне нормально делать выбор в пользу другой сборной, ведь каждый спортсмен сам решает, как ему поступать.

Если бы у меня, будучи футболистом, не было возможности играть за команду Бразилии, я бы мог выступать за сборную России, если бы поступило такое предложение.

– У Клаудиньо есть российский паспорт, но он явно не будет играть за сборную России.

– Это все не так важно. Для нас самое главное – играть в футбол. У меня, например, есть итальянский паспорт, но он мне не позволял играть за национальную команду Италии.

– Вы были бы заинтересованы сейчас получить российский паспорт?

– Да! Я с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт, если будет такая возможность.