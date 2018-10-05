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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Голодец: «Если бы в Лиге Европы был VAR, результат «Спартака» был бы другой»

    Вице-премьер правительства РФ по спорту Ольга Голодец дала комментарий по матчу «Спартак»«Вильярреал» (3:3, 2-й тур Лиги Европы).

    «Футбол интересный, но хотелось другого результата. Мне кажется, система VAR, которая была на чемпионате мира-2018, себя оправдывает.

    Если бы были повторы, то счет был бы другой. Были спорные моменты. Такая концовка очень разочаровала», – сказала Голодец.

    Предполагается, что Голодец поделилась мнением об эпизоде с назначением пенальти на шестой добавленной минуте. Точный удар Санти Касорлы лишил команду Массимо Карерры победы.

    «Спартак» исполнил безумный сценарий. Но не выиграл

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 01:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 11:18

      Теперь это не имеет смысла. Забыть и двигаться вперед.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 октября 2018, 16:38

      раз два три тётя оля борщ ВАРи

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 13:12

      Судья отсудил идеально очень сложный матч. Респект.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 октября 2018, 11:44

      Надо законодательно запретить после побед высказываться этим вредителям, весь праздник портят.. Если бы чиновники занимались своим делом, то люди в стране жили бы , как в раю..

      4
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      Рейтинг: +215

      iuda 5 октября 2018, 08:31

      Ольга, не надо набирать очки за счет болел Спартака

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 07:46

      Как задрали эти депутаты конченные пиариться на том, к чему отношения не имеют. Лучше бы сказала как она законы против народа применяет, и что без VAR все видно...

      5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 октября 2018, 06:54

      Тетка то чего тут делает? Лично я не верю, что она сидит и смотрит футбол.
      А ну да, нас опять обидели.

      5
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 5 октября 2018, 05:08

      ЕСЛИ БЫ А МОЖЕТ БЫТЬ БЫ МЫ ТОЛЬКО И ВСЕГО

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 03:49

      Судья скотина и гол практически чистый отобрал.Там было фифти фифти.Погранично.Просто сволочь подстраховался так на всякий случай.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 5 октября 2018, 15:23

      Плохо со зрением?Небольшой офсайд но был.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 5 октября 2018, 17:23

      А у тебя плохо с мышлением ? Сколько таких случаев было когда за такой вот "типа" овсайд, свистка не звучало ?Причём именно на европейской арене.А из добавленных 4 минут делать шесть ? Скотина он и всё.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 5 октября 2018, 18:49

      В данном случае офсайд был.По вашему немецкий судья должен был подсудить?А время добавляется если были остановки,а они были.Плюс он дал доиграть эпизод,что то же правильно.

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      Мары > александр п 5 октября 2018, 18:56

      Да правильно, правильно.
      Только в одних случаях глаза закрывают, а в других судят принципиально.
      К нашим рефери это не относится.В других чемпах их даже до судейства не допустили бы.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 5 октября 2018, 19:00

      Мне кажется ,что судейство у нас улучшается,по крайней мере того беспредела ,что был нет.

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      Мары > александр п 5 октября 2018, 19:50

      Если честно, больших изменений не заметил.Да и откуда им взяться ?
      У руля судейского корпуса все те же лица.Одни чуть хуже, другие чуть лучше.Как и в политике.Не проституток меняют, а кровати местами двигают.Ни какого движения вперёд нет.

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      александр п > Мары 5 октября 2018, 20:39

      Моё личное впечатление,кроме того коррупцией в футболе в своё время ФСБ было поручено заниматься,они порядок и навели.

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      Мары > александр п 5 октября 2018, 21:10

      Это твоё мнение.
      Если б всё было так как ты говоришь, Измайлов бы из кожи вон не лез бы Карреру убрать.А так даже в чемпионский период Наиль так и пытался выжить Массимо, чтобы сесть на трансферы.
      Это тебе к размышлениям как все они боятся ФСБ.

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      александр п > Мары 6 октября 2018, 08:18

      ФСБ судейской коррупцией должно было заниматься.А внутриклубной у нас никто не занимался до последнего времени.

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