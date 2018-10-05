Голодец: «Если бы в Лиге Европы был VAR, результат «Спартака» был бы другой»

Вице-премьер правительства РФ по спорту Ольга Голодец дала комментарий по матчу «Спартак» – «Вильярреал» (3:3, 2-й тур Лиги Европы).

«Футбол интересный, но хотелось другого результата. Мне кажется, система VAR, которая была на чемпионате мира-2018, себя оправдывает.

Если бы были повторы, то счет был бы другой. Были спорные моменты. Такая концовка очень разочаровала», – сказала Голодец.

Предполагается, что Голодец поделилась мнением об эпизоде с назначением пенальти на шестой добавленной минуте. Точный удар Санти Касорлы лишил команду Массимо Карерры победы.