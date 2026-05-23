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Санти Касорла
Статистика
Санти Касорла - статистика
Завершил карьеру
13 декабря 1984 (41), Льянера
#8 | Полузащитник
168 см | 64 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Овьедо
28
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
3 : 0
23.05.2026
Овьедо
1' - 63'
38'
Испания. Примера, 37 тур
Овьедо
0 : 1
17.05.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Реал
2 : 0
14.05.2026
Овьедо
55' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Овьедо
0 : 0
10.05.2026
Хетафе
64' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
3 : 0
03.05.2026
Овьедо
55' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Овьедо
1 : 2
26.04.2026
Эльче
58' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Овьедо
1 : 1
23.04.2026
Вильярреал
72' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
0 : 3
12.04.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Овьедо
1 : 0
05.04.2026
Севилья
72' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
4 : 2
21.03.2026
Овьедо
64' - 90'
76'
Испания. Примера, 28 тур
Овьедо
1 : 0
14.03.2026
Валенсия
85' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
1 : 1
09.03.2026
Овьедо
72' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
3 : 0
04.03.2026
Овьедо
46' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Овьедо
0 : 1
28.02.2026
Атлетико
80' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
21.02.2026
Овьедо
76' - 90'
90'
Испания. Примера, 24 тур
Овьедо
1 : 2
15.02.2026
Атлетик
65' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Овьедо
1 : 0
31.01.2026
Жирона
64' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
25.01.2026
Овьедо
82' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
3 : 2
17.01.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Овьедо
1 : 1
10.01.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Алавес
1 : 1
04.01.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Овьедо
0 : 0
20.12.2025
Сельта
82' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Овьедо
0 : 0
05.12.2025
Мальорка
1' - 89'
89'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2 : 0
29.11.2025
Овьедо
1' - 75'
Испания. Примера, 13 тур
Овьедо
0 : 0
23.11.2025
Райо Вальекано
1' - 62'
Испания. Примера, 8 тур
Овьедо
0 : 2
04.10.2025
Леванте
58' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Овьедо
1 : 3
25.09.2025
Барселона
1' - 65'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 0
21.09.2025
Овьедо
58' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 0
13.09.2025
Овьедо
58' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Овьедо
1 : 0
30.08.2025
Реал Сосьедад
61' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Овьедо
0 : 3
24.08.2025
Реал
90' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
2 : 0
15.08.2025
Овьедо
85' - 90'
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