Касорла: «Матч был практически в наших руках, но хотя бы заработали одно очко»

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла прокомментировал ничейный результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Матч был практически в наших руках, но хотя бы заработали одно очко. Этот результат не очень хороший, но важный.

Команде требуется более умный подход к делу, чтобы выигрывать такие матчи. Мы играли не очень здорово, но если бы выиграли, то было бы отлично.

Почему я бил пенальти? Я решил взять на себя ответственность», – сказал Касорла.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

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