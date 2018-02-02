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    «Арсенал» заявил Касорлу на Лигу Европы. Испанец не выходил на поле 15 месяцев

    Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла попал в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

    Испанец не участвовал в официальных матчах с октября 2016 года, восстанавливаясь от травм ахиллова сухожилия и подошвенной мышцы.

    Соперником лондонского клуба по 1/16 финала турнира стал шведский «Эстерсунд». Матчи состоятся 15 и 22 февраля.

    В заявку команды Арсена Венгера также попали новички Генрих Мхитарян и Костас Мавропанос. Другое приобретение «канониров» Пьер-Эмерик не поможет партнерам в ЛЕ, потому что его бывший клуб «Боруссия» будет участвовать в плей-офф турнира.

    Источник: Bleacher Report

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    02.02.2018 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 февраля 2018, 18:10

      блин! а я уже забыл про него! Хороши йведь игрок! здоровья, арсеналу должен помочь

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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 2 февраля 2018, 17:31

      Здоровья и больше не ломаться!

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