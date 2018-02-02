«Арсенал» заявил Касорлу на Лигу Европы. Испанец не выходил на поле 15 месяцев

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла попал в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

Испанец не участвовал в официальных матчах с октября 2016 года, восстанавливаясь от травм ахиллова сухожилия и подошвенной мышцы.

Соперником лондонского клуба по 1/16 финала турнира стал шведский «Эстерсунд». Матчи состоятся 15 и 22 февраля.

В заявку команды Арсена Венгера также попали новички Генрих Мхитарян и Костас Мавропанос. Другое приобретение «канониров» Пьер-Эмерик не поможет партнерам в ЛЕ, потому что его бывший клуб «Боруссия» будет участвовать в плей-офф турнира.