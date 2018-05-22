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    Касорла – болельщикам «Арсенала»: «Я буду скучать по вам»

    Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла попрощался с болельщиками лондонского клуба, который он покидает после завершения этого сезона.

    «Привет, болельщики «Арсенала». Мне грустно уходить после стольких отличных лет. Мне понравилось это время в клубе, и я всегда буду помнить особые моменты, которые у нас были.

    Вы всегда давали мне особую поддержку, я буду скучать по вам. Спасибо всем», – написал Касорла в твиттере.

    В Англии испанец играл с 2012 года. С «Арсеналом» спортсмен по три раза взял Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: Twitter

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    22.05.2018 06:15
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