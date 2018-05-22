Касорла – болельщикам «Арсенала»: «Я буду скучать по вам»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла попрощался с болельщиками лондонского клуба, который он покидает после завершения этого сезона.

«Привет, болельщики «Арсенала». Мне грустно уходить после стольких отличных лет. Мне понравилось это время в клубе, и я всегда буду помнить особые моменты, которые у нас были.

Вы всегда давали мне особую поддержку, я буду скучать по вам. Спасибо всем», – написал Касорла в твиттере.

В Англии испанец играл с 2012 года. С «Арсеналом» спортсмен по три раза взял Кубок и Суперкубок страны.