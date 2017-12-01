Венгер разочарован состоянием Касорлы

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сожалеет, что полузащитник команды Санти Касорла продолжает восстанавливаться после травмы сухожилия, из-за которой он мог потерять ногу

«Пожалуй, это настоящая катастрофа, худшая новость дня. Мне действительно жаль Санти, я восхищаюсь этим парнем, мы все его любим. Он приходит на тренировку каждый день с улыбкой на лице – настолько сильно он любит футбол.

Ситуация, когда он не может помочь команде – огромный удар для него, с этим крайне тяжело смириться. Я верю, что он вернется в строй в январе, как и планировалось изначально.

Не знаю, потребуется ли ему еще одна операция, на эту тему лучше разговаривать с квалифицированным врачем», — сказал Венгер.

Напомним, что Касорла не принимал участия в официальных матчах с октября 2016 года. Ранее появилась информация, что 32-летнему испанцу потребуется еще одна операция.