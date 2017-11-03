Врачи планировали ампутировать ногу Касорле

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла мог остаться без ноги. Футболисту могли ампутировать одну из ног из-за гангрены. 32-летний испанец занес инфекцию в рану на ноге на одном из отрезков своей карьеры. Врачи после обследования серьезно рассматривали вариант с ее ампутацией.

Сейчас он счастлив, что может ходить, играть в футбол. Касорла в итоге лишился восьми сантиметров сухожилий. Докторам потребовалась кожа, которая была пересажена с его руки, чтобы закрыть рану в области лодыжки.

Стоит отметить, что в данный момент игрок восстанавливается после травмы ахилла. Его возвращение на поле не планируется раньше, чем в декабре-январе.