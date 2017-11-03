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Врачи планировали ампутировать ногу Касорле

3 ноября 2017, 11:30
9

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла мог остаться без ноги. Футболисту могли ампутировать одну из ног из-за гангрены. 32-летний испанец занес инфекцию в рану на ноге на одном из отрезков своей карьеры. Врачи после обследования серьезно рассматривали вариант с ее ампутацией.

Сейчас он счастлив, что может ходить, играть в футбол. Касорла в итоге лишился восьми сантиметров сухожилий. Докторам потребовалась кожа, которая была пересажена с его руки, чтобы закрыть рану в области лодыжки.

Стоит отметить, что в данный момент игрок восстанавливается после травмы ахилла. Его возвращение на поле не планируется раньше, чем в декабре-январе.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Арсенал Касорла Санти
Комментарии (9)
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SantiagoGridunias
1509699104
дай бог крепкого здоровья санти
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LMI
1509699336
Здоровья тебе, Санти. Ждем тебя с нетерпением
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Munez89
1509699698
Клевое имя Санти, типо Санек, Саньтьяго тоже *******))
Ответить
Тraumtanzеr
1509699746
При всем уважении, но надо заканчивать, здоровье дороже.
Ответить
_Evgen_57
1509702042
хорошо что выличили
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OfaZavr
1509702696
вот ведь что стерпел, здоровья!
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DeStar
1509705432
жесть..
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dok66
1509717508
Без комментов . Или врачи такие , или сообщение из серии ОББ (одна баба сказала) .
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