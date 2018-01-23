Касорла – после 10-й операции: «Может быть, скоро вновь вернусь на топ-уровень»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла рассчитывает в скором времени восстановиться после своей десятой по счету операции, вернувшись на топ-уровень.

«У меня были такие моменты, когда подумывал о завершении карьеры. Были мысли о том, что дальше не стоит продолжать.

Если все будет хорошо, может быть, скоро вновь вернусь на топ-уровень.

Последняя операция, которая стала для меня уже десятой по счету, прошла семь недель назад. Первая была рискованной, потому что после злоупотребления кортикостероидами состояние кожи ухудшилось.

Мне понадобилась пересадки кожи, но после нее инфекция буквально съела мое сухожилие», – рассказал Касорла RTVE.

Напомним, что последний раз испанец выходил на поле в октябре 2016 года.