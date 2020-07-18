«Вильярреал» объявил об уходе Касорлы и Бруно

Полузащитники «Вильярреала» Санти Касорла и Бруно покинут клуб по окончании этого сезона.

19 июля оба футболиста проведут последний матч за команду против «Эйбара».

Касорла, по информации AS, перейдет в катарский «Аль-Садд», а Бруно решил завершить карьеру.

35-летний Касорла выступал за «Вильярреал» с 2003-го по 2006-й, с 2007-го по 2011-й и с 2018-го года по настоящее время. Суммарно провел 328 игр, забил 57 мячей и сделал 56 ассистов.

36-летний Бруно всю карьеру играл за «Вильярреал», дебютировав в 2006 году. В его активе 422 матча, 31 гол и 25 результативных передач.