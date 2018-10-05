Максименко – о ничьей с «Вильярреалом»: «Есть разочарование, ведь мы потеряли три очка»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко не увидел причин назначения пенальти в компенсированное время матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом». Игру обслуживала немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом.

«Из ворот выглядело вроде просто: мяч попал в туловище, и их футболист пробил выше ворот.

Если повтор смотреть, я не знаю, был там пенальти или нет. Не могу это сказать. Не видел там железного фола.

Я почти дотянулся до мяча? Почти не считается. Касорла пробил ближе к центру, и мне было тяжело, потому что я уже прыгнул в угол.

Конечно, сейчас есть разочарование, ведь мы потеряли три очка. Но жизнь на этом не заканчивается. У нас уже через два дня тяжелая игра в Красноярске, и мы будем стараться переключиться, играть там на победу», – сказал Максименко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Вильярреал» завершился со счетом 3:3. «Спартак» после двух туров набрал одно очко и занимает последнее место в группе G в Лиге Европы. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьей строчке в таблице.

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