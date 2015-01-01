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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

    Тренерский штаб сборной Испании назвал состав на отборочные матчи к Евро-2020 против Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня).

    Приглашение в национальную команду получил полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла. В последний раз 34-летний футболист вызывался в сборную в ноябре 2015 года.

    В составе испанской команды Касорла провел 77 матчей и забил 14 голов.

    Вратари: Давид Де Хеа, Пау Лопес, Кепа Аррисабалага.

    Защитники: Жорди Альба, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес, Диего Льоренте, Марио Эрмосо, Даниэль Карвахаль, Хосе Гайя.

    Полузащитники: Серхи Роберто, Санти Касорла, Родриго Эрнандес, Иско, Даниэль Парехо, Хесус Навас, Фабиан Руис, Серхио Бускетс, Марко Асенсио.

    Нападающие: Родриго, Альваро Мората, Яго Аспас, Микель Оярсабаль.

    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3358

      David_Fio 30 минут назад

      Киперов бы всех заменил. Взял бы Гуаиту, Сориа и Пачеко.

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