Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года

Тренерский штаб сборной Испании назвал состав на отборочные матчи к Евро-2020 против Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня).

Приглашение в национальную команду получил полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла. В последний раз 34-летний футболист вызывался в сборную в ноябре 2015 года.

В составе испанской команды Касорла провел 77 матчей и забил 14 голов.

Вратари: Давид Де Хеа, Пау Лопес, Кепа Аррисабалага.

Защитники: Жорди Альба, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес, Диего Льоренте, Марио Эрмосо, Даниэль Карвахаль, Хосе Гайя.

Полузащитники: Серхи Роберто, Санти Касорла, Родриго Эрнандес, Иско, Даниэль Парехо, Хесус Навас, Фабиан Руис, Серхио Бускетс, Марко Асенсио.

Нападающие: Родриго, Альваро Мората, Яго Аспас, Микель Оярсабаль.