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«Вильярреал» представил Касорлу при помощи магии

10 августа 2018, 06:43
3

Сотрудники «Вильярреала» подошли к представлению новичка команды полузащитника Санти Касорлы необычным способом.

В презентации 33-летнего игрока принял участие иллюзионист. Касорла появился из стеклянного шкафа и дыма

Испанец уже защищал цвета «желтой субмарины» с 2007 по 2011 год. Последние шесть лет он провел в «Арсенале».

В сезоне-2017/18 33-летний футболист из-за проблем с ахилловым сухожилием не сыграл ни одного матча.

Касорла – двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании (2008, 2012).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Вильярреал»
Испания. Примера Вильярреал Касорла Санти
Комментарии (3)
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Cules2013
1533882770
То, что Касорла до сих пор способен играть в футбол с его историей травм, вот это и вправду магия. А представление такое себе, на любителя. Не совсем понимаю, откуда появились эти понты у клубов, кто круче представит игрока? Чем им обычное объявление не нравится?
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OfaZavr
1533887585
надеюсь Касорла все свои травмы залечил и способен еще приносить пользу команде.
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zigbert
1533973105
Удачи тебе Санти в новой команде.
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