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    «Вильярреал» представил Касорлу при помощи магии

    Сотрудники «Вильярреала» подошли к представлению новичка команды полузащитника Санти Касорлы необычным способом.

    В презентации 33-летнего игрока принял участие иллюзионист. Касорла появился из стеклянного шкафа и дыма

    Испанец уже защищал цвета «желтой субмарины» с 2007 по 2011 год. Последние шесть лет он провел в «Арсенале».

    В сезоне-2017/18 33-летний футболист из-за проблем с ахилловым сухожилием не сыграл ни одного матча.

    Касорла – двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании (2008, 2012).

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    10.08.2018 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 11 августа 2018, 10:38

      Удачи тебе Санти в новой команде.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 10:53

      надеюсь Касорла все свои травмы залечил и способен еще приносить пользу команде.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 августа 2018, 09:32

      То, что Касорла до сих пор способен играть в футбол с его историей травм, вот это и вправду магия.
      А представление такое себе, на любителя. Не совсем понимаю, откуда появились эти понты у клубов, кто круче представит игрока? Чем им обычное объявление не нравится?

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