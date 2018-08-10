«Вильярреал» представил Касорлу при помощи магии

Сотрудники «Вильярреала» подошли к представлению новичка команды полузащитника Санти Касорлы необычным способом.

В презентации 33-летнего игрока принял участие иллюзионист. Касорла появился из стеклянного шкафа и дыма

Испанец уже защищал цвета «желтой субмарины» с 2007 по 2011 год. Последние шесть лет он провел в «Арсенале».

В сезоне-2017/18 33-летний футболист из-за проблем с ахилловым сухожилием не сыграл ни одного матча.

Касорла – двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании (2008, 2012).