Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Диего Марадона - статистика

    Тренер
    Имя Диего
    Фамилия Марадона
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 30 октября 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аргентина 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.08.2010 Ирландия 0 : 1 Аргентина
    07.09.2010 Аргентина 4 : 1 Испания
    08.10.2010 Япония 1 : 0 Аргентина
    • Читайте нас: 