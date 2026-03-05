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Диего Марадона
Материалы
Диего Марадона - материалы
Аргентина
30 октября 1960 - 25 ноября 2020 (60)
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12.12.2024 11:22
5
25 культовых фото из истории футбола: величие «Реала», слезы Криштиану, триумф Месси и Марадоны
А какие моменты запомнились вам?
09.11.2023 14:05
8
Уникальность нового «Золотого мяча» Месси подчеркивает факт, связанный с Марадоной. Невероятное совпадение!
«Я стал ближе к Марадоне, но никогда не достигну его величия».
31.10.2023 00:38
6
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
Папа с мамой давно порвали. Приходится жить на две семьи
20.03.2023 12:03
Как Марадона с «Наполи» играл против «Спартака». Попал на закрытую Красную площадь и получил от Черчесова тархуновую водку
Целая история.
30.09.2021 15:57
В деле о смерти Марадоны уже пять подозреваемых. Врач и психиатр подделывали справки, медсестра – соврала о проверке здоровья
Кто-то из них виновен?
10.02.2021 22:26
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
Один из секретов песни – она не записалась с первого раза.
01.12.2020 17:40
Марадона признал сына от любовницы из Неаполя, когда тому уже было 30. Драма про алименты, слезы, футбол и внука
«Я бы отдал жизнь, чтобы видеть тебя счастливым».
30.11.2020 17:58
Похороны Марадоны испортили беспорядки и стычка с полицией. И сотрудник похоронного бюро, который сфотографировался с телом
Не смогли спокойно попрощаться.
27.11.2020 14:15
Марадона и Россия: уважал Путина, чуть не пришел в «Уралан» и испортил отношения с боссами «Наполи» после матча со «Спартаком»
Еще задумывался о получении российского гражданства.
26.11.2020 16:02
17
Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
Колоссальная потеря для спорта и мира.
26.11.2020 01:04
Великие считали его величайшим. Истории и слова о Диего Марадоне
«Он наконец обретeт спокойствие в руках Бога».
25.11.2020 22:42
6
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
Третий фотограф всех обманул и с позором сбежал.
19.11.2020 18:48
Марадоне стало плохо на матче с Нигерией. Как он?
Диего оставил все на трибунах.
27.06.2018 10:02
7
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