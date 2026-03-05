Чемпионаты мира, проводимые под эгидой ФИФА, являются главным турниром в международном футболе. За более чем 90-летнюю историю мундиаля многие игроки оставили заметный след, но некоторые выделяются благодаря своим достижениям, статистике и вкладу в успех своих национальных сборных.

В этой заметке мы рассмотрим семь футболистов, часто упоминаемых среди величайших участников ЧМ всех времен (или как их называют на Западе – GOAT): Килиан Мбаппе, Франц Беккенбауэр, Зинедин Зидан, Роналдо Назарио, Диего Марадона, Лионель Месси и Пеле. Выбор основан на их выступлениях на мировых первенствах, включая количество матчей, голов, ассистов, титулов и индивидуальных наград.

Пеле (Бразилия)

Эдсон Арантис ду Насименту, куда более известный как Пеле, участвовал в четырех чемпионатах мира: 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. Он сыграл 14 матчей, забил 12 голов и оформил десять результативных передач.

Пеле и по сей день остается единственным футболистом в истории, выигравшим три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970). В 1958 году, в возрасте 17 лет и 239 дней, он стал самым молодым автором гола на ЧМ, забив в четвертьфинале против Уэльса. В том же турнире он оформил хет-трик в полуфинале против Франции (5:2) и дубль в финале против Швеции (5:2).

На ЧМ-1962 Пеле забил один гол, но из-за травмы пропустил большую часть короткой дистанции мундиаля. В 1966 году он отметился одни мячом в трех поединках, а Бразилия сенсационно сошла с дистанции еще групповом этапе. В 1970 году Пеле забил четыре гола в шести матчах, включая один в финале против Италии (4:1). Примечательно, что Король был включен в символическую сборную ЧМ во всех трех победных кампаниях. Общий вклад Пеле в бразильский футбол на чемпионатах мира подчеркивается его продуктивностью и эффективностью: 0,86 гола за матч в среднем. Он также является одним из пяти игроков, забивших на четырех разных ЧМ (наряду с Мирославом Клозе, Уве Зеелером, Лионелем Месси и Криштиану Роналду).

Пеле завершил карьеру на ЧМ с 12 голами, что ставит его на шестое место в историческом списке бомбардиров.

Лионель Месси (Аргентина)

Лионель Месси дебютировал на главном футбольном форуме планеты в 2006 году и участвовал в пяти турнирах: 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022. Не исключено, что великий аргентинец поедет на ЧМ и в этом году.

Лео сыграл рекордные 26 матчей, забил 13 голов и 8 раз ассистировал партнерам. Месси выиграл один титул в 2022 году, где он забил семь мячей (включая два в финале против Франции) и отдал три ассиста, получив приз лучшему игроку чемпионата мира в Катаре.

На ЧМ-2006 он сыграл три матча и забил один гол. В 2010 году — пять матчей без голов. В 2014 году Месси забил четыре гола в семи матчах, включая один в 1/8 финала против Швейцарии, и привел Аргентину к финалу, где она в овертайме уступила Германии (0:1). В 2018 году (ЧМ в России) — четыре матча, один гол и два ассиста. В 2022 году его показатели составили 0,5 гола за матч. Месси установил рекорд по минутам, проведенным на чемпионатах мира. Таковых набралось 2314.

Лионель также является одним из двух игроков (наряду с Яирзиньо в 1970-м), забивших не менее семи голов на одном турнире. Общая статистика: 178 минут на гол и 110 минут на результативную передачу или результативный удар. Месси входит в топ-5 бомбардиров ЧМ всех времен, опережая, например, Пеле и Зидана.

Диего Марадона (Аргентина)

Диего Армандо Марадона выступал на четырех ЧМ: 1982, 1986, 1990 и 1994. Он сыграл 21 матч, забил восемь голов и выдал восемь результативных передач.

Марадона выиграл один титул в 1986 году, где он забил пять мячей и отдал пять ассистов в семи матчах, включая легендарные голы в классическом противостоянии против Англии в 1/4 финала («Рука Бога» и «Гол века»). Само собой разумеется, что Диего был признан лучшим футболистом турнира и был причастен к 71% (!) всех голов национальной команды Аргентины.

На ЧМ-1982 Диего отработал пять матчей, забив два гола. На том форуме он также записал себе в пассив красную карточку в супер-райвалри с Бразилией. В 1990 году — семь матчей, без голов, но пять ассистов; Аргентина вышла в финал, проиграв Германии (0:1). В 1994 году — два матча без голов и последующая дисквалификация из-за допинга. Марадона держит рекорд по фолам на себе — 152 за карьеру на ЧМ, включая 53 (!!) в 1986 году. Его средняя эффективность: 0,38 гола за матч. Марадона — единственный игрок, забивший и отдавший по пять передач на одном ЧМ с 1966 года. Он входит в топ-10 по ассистам на мировых первенствах.

Роналдо Назарио (Бразилия)

Роналдо Луис Назарио де Лима участвовал в четырех ЧМ: 1994, 1998, 2002 и 2006. Он сыграл 19 матчей, забил 15 голов и записал на свой лицевой счет пять результативных пасов.

Великий Зубастик выиграл два титула (1994 и 2002). В 1994 году он не сыграл ни минуты, но был в составе. В 1998 году — семь матчей, четыре гола и три ассиста; Бразилия вышла в финал, разгромно уступив Франции (0:3), Роналдо получил Золотой мяч. В 2002 году — семь матчей, восемь голов («Золотая бутса»), включая дубль в финале против Германии (2:0). В 2006 году — три матча, три гола. Роналдо был рекордсменом по голам на ЧМ (15) до 2014 года, когда его обошел немец польского происхождения Мирослав Клозе.

Средняя результативность Зубастика – 0,79 гола за матч. Он забивал на трех ЧМ подряд (1998–2006). Роналдо — один из четырех игроков, забивших в двух финалах ЧМ (наряду с Пеле, Вава и Полем Брайтнером).

Зинедин Зидан (Франция)

Зинедин Зидан выступал на трех ЧМ: 1998, 2002 и 2006. Он сыграл 12 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста.

ЗиЗу выиграл один титул в 1998 году, где забил два гола в финале против Бразилии (3:0) и получил приз лучшему футболисту домашнего мундиаля. В 2002 году — один матч без голов, Франция бесславно выбыла на групповом этапе.

В 2006 году — шесть матчей, три гола (включая пенальти в финале против Италии) и один ассист; Франция вышла в финал, проиграв по пенальти, Зидан получил Золотой мяч, но был удален за удар Марко Матерацци, среагировав на подлую провокацию Матрикса в овертайме. Снимок, на котором Зидан уходит в подтрибунное помещение на фоне Кубка мира, был признан лучшим спортивным фото в 2006-м году.

Средняя результативность Зинедина: 0,42 гола за матч. Зидан — один из пяти игроков, забивших в двух финалах ЧМ. Помимо прочего именно за ним закреплен антирекорд по красным карточкам на чемпионатах мира (две, наряду с камерунцем Ригобером Сонгом). ЗиЗу был на зеленом газоне творцом, не особо дружившим с дисциплиной.

Франц Беккенбауэр (ФРГ)

Кайзер Франц участвовал в трех ЧМ: 1966, 1970 и 1974. Суммарно он провел 18 матчей, забил пять голов и отметился одним ассистом.

Беккенбауэр выиграл один титул в 1974 году как капитан, где забил один гол в семи матчах. В 1966 году — шесть матчей, четыре гола; ФРГ вышла в финал, проиграв Англии (2:4). В 1970 году — пять матчей, без голов; третье место. Он был включен в All-Star команды всех трех турниров.

Средняя результативность одного из величайших универсалов в истории футбола составила 0,28 гола за матч. Беккенбауэр также выиграл ЧМ как тренер в 1990 году, став одним из трех (наряду с Марио Загалло и Дидье Дешамом). Его роль как либеро повлияла на тактику футбола.

Килиан Мбаппе (Франция)

Килиан Мбаппе дебютировал на ЧМ в 2018 году и участвовал в двух турнирах: 2018 и 2022. Он сыграл 14 матчей, забил 12 голов и трижды помог отличиться партнерам.

Мбаппе выиграл титул на ЧМ в России 2018 году, где забил четыре гола в семи матчах, включая один в финале против Хорватии (4:2), став вторым подростком после Пеле, забившим в финале мундиаля. Он получил награду Лучшему молодому игроку. В 2022 году — семь матчей, восемь голов («Золотая бутса»), включая хет-трик в финале против Аргентины (3:3, французы драматично уступили в серии пенальти); получил Серебряный мяч.

В среднем на ЧМ Килиан забивает 0,86 гола за матч. Мбаппе — первый игрок с 1966 года (после легенды «Вест Хэма» Джеффа Херста), оформивший хет-трик в финале. Он делит рекорд по голам в финалах (три) с Пеле, Вава, Брайтнером и Зиданом. В этом году Килиан планирует «прокачать» свою статку на очередном мировом форуме.

Перечисленные футболисты представляют элиту чемпионатов мира благодаря комбинации титулов, голов и влиянию на Игру. Пеле лидирует по победам (три), Роналдо — по голам среди них (15), Месси — по матчам (26).