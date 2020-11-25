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  • Великие считали его величайшим. Истории и слова о Диего Марадоне

Великие считали его величайшим. Истории и слова о Диего Марадоне

25 ноября 2020 года от сердечного приступа умер Диего Армандо Марадона. Ему было 60 лет.

Главные его достижения:

• Признали лучшим футболистом XX века в голосовании на официальном сайте ФИФА (он набрал 53,6 % голосов).

• Первый обладатель почетного «Золотого мяча».

• В 1999 году его признали лучшим спортсменом XX века в Аргентине.

• На чемпионате мира 1986 года принял участие в 10 голах. С тех пор ни один футболист не смог набрать столько же баллов по системе гол+пас на ЧМ.

• Его гол в ворота Англии на том чемпионате мира признали лучшим в истории турнира.

Пеле: «Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой».

Криштиану Роналду: «Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир – с гением. Один из лучших в истории. Волшебник, которому не было равных».

Зидан: «Видел ли я кого-нибудь с такими же способностями, которыми обладал Марадона? Нет, никогда».

Ариго Сакки: «Месси, конечно, фантастический футболист, но Марадона уникален. Лео в большей степени командный игрок и может подчинить себя командной игре. А Марадона сам строил игру; он был причиной игры команды, тогда как Месси является – ее следствие».

Гари Линекер:«По некоторым оценкам, величайший игрок своего поколения и, возможно, самый великий футболист всех времeн. Надеюсь, что после счастливой, но не самой простой своей жизни, он наконец обретeт спокойствие в руках Бога».

Бывший игрок «Наполи» Джузеппе Брусколотти: «Однажды я получил серьезную травму. Врачи сказали, что мне нельзя спать. В полвторого ночи ко мне в комнату пришел Марадона. Он сказал, что будет болтать со мной до самого утра».

Джанфранко Дзола: «Меня считали перспективным парнем, но с ограниченным видением. Тренировки с Марадоной открыли для меня новые границы. В матче с «Пизой» не мог сыграть Карека. Марадона взял девятый номер, а мне дал десятку от которой никогда не отказывался. Великий человек».

Лоренцо Инсинье: «Вы знаете, если бы в Неаполе жителям предложили придумать новое божество, то все бы назвали Диего. Его здесь знают и любят все: старики, мужчины, женщины и дети, которые никогда его не видели. Мне рассказывали, как однажды он спас торговую лавку от разорения – привлек к ней покупателей и подарил огромную сумму владельцу. Или как он часами болтал с детьми о футболе. Или как приезжал в больницы».

Режиссер Эмир Кустурица, снявший о нем фильм: «Этот добродушный коротышка был больше похож на персонажа из фильма о мексиканской революции, чем на лучшего футболиста всех времен. Будто он только что попрощался с дамами легкого поведения и вошел в комнату, принеся за собой запах пороха революции».

Месси: «Диего оставил нас, но не ушел, потому что он вечен».

Марадона Диего
Комментарии (6)
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zaichkin777@gmail.com
1606334200
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_MATRIX_
1606336984
Пусть земля тебе будет пухом, Диего... :-(
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777+
1606349106
Ушел великий аргентинец….. В футболе был один такой!!! Им восхищались все — смотрели как на бога, И даже верили ему, когда он забивал рукой!!!
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Dgad
1606371323
Покойся с миром Легенда..ты навсегда в нашей памяти и сердцах
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anri1703
1606386525
Действительно Легенда светлая память ....
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BlackMurderDeco
1606402338
Я хоть и являюсь болельщиком Баварии с двадцатилетним стажем, но сына учу в 6 лет знать и помнить легенд, если уж в 4 года , я его отдал на футбол, сегодня попросил его в почти шесть лет написать имя и фамилию руки бога, справился малой, вечная память
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