25 культовых фото из истории футбола: величие «Реала», слезы Криштиану, триумф Месси и Марадоны

Футбол – это красота, страсть, искусство. Он запоминается эстетикой и величием. И за много лет история накопила кучу запоминающихся футбольных снимков. Окунитесь в небольшой поток снимков, который подарила нам игра. А потом напишите в комментариев, какие моменты запомнились лично вам.
• Лионель Месси после поражения в финале ЧМ-2014:
• Тот самый момент с пенальти Джона Терри в московском финале Лиги чемпионов:
• Месси против Роналду, противостояние великих:
• Пеле стал чемпионом мира:
• Великий гол Сульшера в финале ЛЧ против «Баварии»:
• Роналдо после поражения в финале ЧМ-1998:
• Гол Иньесты в финале ЧМ-2010, после которого он показал майку в память о Дани Харке:
• Прощальный матч Дэвида Бекхэма:
• Великий финал ЛЧ, великий камбэк «Ливерпуля». А это сейв Ежи Дудека после удара Андрея Шевченко:
• Церемония награждения после финала чемпионата мира 2018 года:
• Зидан проиграл последний матч в карьере, который пришелся на финал ЧМ в Германии:
• Великолепный гол Робина ван Перси испанцам:
• Легендарный сейв Льва Яшина:
• Бобби Мур и победа сборной Англии:
• Лионель Месси наконец-то взял кубок мира:
• Йохан Кройф, величие:
• Жозе Моуринью подслушивает разговор Златана и Пепа в ЛЧ:
• Легендарный промах Роберто Баджо:
• Диего Марадона стал чемпионом мира, Аргентина в экстазе:
• Гол Серхио Рамоса в добавленное время финала Лиги чемпионов:
• Унижение Бразилии, эмоции немцев и бразильца:
• Первый большой международный триумф Килиана Мбаппе:
• Италия – чемпион мира 2006 года:
• Слезы Роналду в финале Евро-2016:
• Последний сезон сэра Алекса Фергюсона в футболе:
Фото: XinHua, imago-images.de, AFLO, dpa, ZUMAPRESS, imago sportfotodientist/Global Look Press
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