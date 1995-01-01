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    • 25 культовых фото из истории футбола: величие «Реала», слезы Криштиану, триумф Месси и Марадоны
    Бомбалейла Все блоги -

    25 культовых фото из истории футбола: величие «Реала», слезы Криштиану, триумф Месси и Марадоны

    9 ноября, 14:05
    А какие моменты запомнились вам?

    Футбол – это красота, страсть, искусство. Он запоминается эстетикой и величием. И за много лет история накопила кучу запоминающихся футбольных снимков. Окунитесь в небольшой поток снимков, который подарила нам игра. А потом напишите в комментариев, какие моменты запомнились лично вам.

    • Лионель Месси после поражения в финале ЧМ-2014:

    • Тот самый момент с пенальти Джона Терри в московском финале Лиги чемпионов:

    • Месси против Роналду, противостояние великих:

    • Пеле стал чемпионом мира:

    • Великий гол Сульшера в финале ЛЧ против «Баварии»:

    • Роналдо после поражения в финале ЧМ-1998:

    • Гол Иньесты в финале ЧМ-2010, после которого он показал майку в память о Дани Харке:

    • Прощальный матч Дэвида Бекхэма:

    • Великий финал ЛЧ, великий камбэк «Ливерпуля». А это сейв Ежи Дудека после удара Андрея Шевченко:

    • Церемония награждения после финала чемпионата мира 2018 года:

    • Зидан проиграл последний матч в карьере, который пришелся на финал ЧМ в Германии:

    • Великолепный гол Робина ван Перси испанцам:

    • Легендарный сейв Льва Яшина:

    • Бобби Мур и победа сборной Англии:

    • Лионель Месси наконец-то взял кубок мира:

    • Йохан Кройф, величие:

    • Жозе Моуринью подслушивает разговор Златана и Пепа в ЛЧ:

    • Легендарный промах Роберто Баджо:

    • Диего Марадона стал чемпионом мира, Аргентина в экстазе:

    • Гол Серхио Рамоса в добавленное время финала Лиги чемпионов:

    • Унижение Бразилии, эмоции немцев и бразильца:

    • Первый большой международный триумф Килиана Мбаппе:

    • Италия – чемпион мира 2006 года:

    • Слезы Роналду в финале Евро-2016:

    • Последний сезон сэра Алекса Фергюсона в футболе:

    Фото: XinHua, imago-images.de, AFLO, dpa, ZUMAPRESS, imago sportfotodientist/Global Look Press

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    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии5
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      Рейтинг: +349

      Мортус 7 часов назад

      Стул Садыринский и глаза на лбу у Ярцева во время матча с Португалией

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      Рейтинг: +10

      Yebawtvoyrot 8 часов назад

      "Круифф"

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      Рейтинг: +316

      svetekanet 9 часов назад

      Не очень понял, при чём здесь Путин с Макроном? Культовые личности в истории футбола? Или ЧМ в РФ был чем-то особенным для истории футбола?

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      Рейтинг: +2760

      Январь 59 > svetekanet 6 часов назад

      Это был самый особенный ЧМ . Он был в России. Чемпион Франция. Путин на закрытии ЧМ и Макрон Президент Франции, страны -победителя. Что тут не понятно?

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      Рейтинг: +889

      lejnin 10 часов назад

      Ну хотя бы подписи к фоткам прикрутили, чем эти фото культовые... Мне кажется, "рука бога" Марадоны или "бодание" Зидана и Матерацци более культовые, чем многие из представленных здесь.

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