25 культовых фото из истории футбола: величие «Реала», слезы Криштиану, триумф Месси и Марадоны

Футбол – это красота, страсть, искусство. Он запоминается эстетикой и величием. И за много лет история накопила кучу запоминающихся футбольных снимков. Окунитесь в небольшой поток снимков, который подарила нам игра. А потом напишите в комментариев, какие моменты запомнились лично вам.

• Лионель Месси после поражения в финале ЧМ-2014:

• Тот самый момент с пенальти Джона Терри в московском финале Лиги чемпионов:

• Месси против Роналду, противостояние великих:

• Пеле стал чемпионом мира:

• Великий гол Сульшера в финале ЛЧ против «Баварии»:

• Роналдо после поражения в финале ЧМ-1998:

• Гол Иньесты в финале ЧМ-2010, после которого он показал майку в память о Дани Харке:

• Прощальный матч Дэвида Бекхэма:

• Великий финал ЛЧ, великий камбэк «Ливерпуля». А это сейв Ежи Дудека после удара Андрея Шевченко:

• Церемония награждения после финала чемпионата мира 2018 года:

• Зидан проиграл последний матч в карьере, который пришелся на финал ЧМ в Германии:

• Великолепный гол Робина ван Перси испанцам:

• Легендарный сейв Льва Яшина:

• Бобби Мур и победа сборной Англии:

• Лионель Месси наконец-то взял кубок мира:

• Йохан Кройф, величие:

• Жозе Моуринью подслушивает разговор Златана и Пепа в ЛЧ:

• Легендарный промах Роберто Баджо:

• Диего Марадона стал чемпионом мира, Аргентина в экстазе:

• Гол Серхио Рамоса в добавленное время финала Лиги чемпионов:

• Унижение Бразилии, эмоции немцев и бразильца:

• Первый большой международный триумф Килиана Мбаппе:

• Италия – чемпион мира 2006 года:

• Слезы Роналду в финале Евро-2016:

• Последний сезон сэра Алекса Фергюсона в футболе:

Фото: XinHua, imago-images.de, AFLO, dpa, ZUMAPRESS, imago sportfotodientist/Global Look Press

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