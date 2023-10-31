Уникальность нового «Золотого мяча» Месси подчеркивает факт, связанный с Марадоной. Невероятное совпадение!

Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча». Для него это восьмой трофей, Лео стал абсолютным рекордсменом по числу «ЗМ». Главная деталь – Месси выиграл в день рождения Диего Марадоны. Сегодня ему могло исполниться 63 года.

Марадона сыграл важную роль в жизни и карьере Месси. Вот несколько его цитат:

• После победы на ЧМ-2022 Месси сказал: «Я бы хотел, чтобы Диего передал мне кубок или, по крайней мере, увидел эту победу Аргентины. Он очень любил сборную и искренне ждал этот триумф».

• И еще про победу на ЧМ: «Это все благодаря Диего – он мотивировал нас, глядя с небес. Это и его победа в том числе».

• «Я смотрел записи матчей с участием Диего. Как и любой аргентинский мальчик, я мечтал стать похожим на него. К счастью, я немного стал ближе к результату. Но мне никогда не достичь величия Марадоны».

• «Однажды Марадона дал мне невероятно ценный совет: «Ты обводишь одного игрока или двух. Это достижение для просто хорошего игрока – но попробуй обыграть пять-шесть и сразу станешь легендой». Конечно, это просто шутка, но с того момента я оцениваю себя только по системе Марадоны».

• «У меня есть автограф только одного футболиста – Диего Марадоны. Это лучший футболист в истории, который повлиял не только на Аргентину, но и на весь мир».

Интересно, но сборная Аргентина выиграла ЧМ и Финалиссиму в один сезон, когда «Севилья» взяла Лигу Европы, «Наполи» – скудетто, «Барса» – Ла Лигу. Во всех командах поиграл Марадона.

Кстати, Месси после смерти Диего посвятил ему гол: снял футболку «Барсы», а под ней – майка «Ньюэллс Олд Бойз». Месси был в школе клуба, а Диего Марадона – доигрывал.

Не будем забывать про период работы Марадоны в сборной Аргентины. Это было с 2008-го по 2010-й. Месси спустя пять лет говорил: «Я не могу сказать, что Марадона был лучшим тренером сборной Аргентины, под руководством которого я играл. Но его взгляд на футбол и успех не был сравним ни с чем. Это абсолютная легенда. Мы не выиграли с ним трофеи, но вся сборная набралась очень много опыта после сотрудничества с Диего».

Фото: imago-images.de/Global Look Press