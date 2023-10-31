Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Блоги
  • Бомбалейла
  • Уникальность нового «Золотого мяча» Месси подчеркивает факт, связанный с Марадоной. Невероятное совпадение!

Уникальность нового «Золотого мяча» Месси подчеркивает факт, связанный с Марадоной. Невероятное совпадение!

Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча». Для него это восьмой трофей, Лео стал абсолютным рекордсменом по числу «ЗМ». Главная деталь – Месси выиграл в день рождения Диего Марадоны. Сегодня ему могло исполниться 63 года.

Марадона сыграл важную роль в жизни и карьере Месси. Вот несколько его цитат:

• После победы на ЧМ-2022 Месси сказал: «Я бы хотел, чтобы Диего передал мне кубок или, по крайней мере, увидел эту победу Аргентины. Он очень любил сборную и искренне ждал этот триумф».

• И еще про победу на ЧМ: «Это все благодаря Диего – он мотивировал нас, глядя с небес. Это и его победа в том числе».

• «Я смотрел записи матчей с участием Диего. Как и любой аргентинский мальчик, я мечтал стать похожим на него. К счастью, я немного стал ближе к результату. Но мне никогда не достичь величия Марадоны».

• «Однажды Марадона дал мне невероятно ценный совет: «Ты обводишь одного игрока или двух. Это достижение для просто хорошего игрока – но попробуй обыграть пять-шесть и сразу станешь легендой». Конечно, это просто шутка, но с того момента я оцениваю себя только по системе Марадоны».

• «У меня есть автограф только одного футболиста – Диего Марадоны. Это лучший футболист в истории, который повлиял не только на Аргентину, но и на весь мир».

Интересно, но сборная Аргентина выиграла ЧМ и Финалиссиму в один сезон, когда «Севилья» взяла Лигу Европы, «Наполи» – скудетто, «Барса» – Ла Лигу. Во всех командах поиграл Марадона.

Кстати, Месси после смерти Диего посвятил ему гол: снял футболку «Барсы», а под ней – майка «Ньюэллс Олд Бойз». Месси был в школе клуба, а Диего Марадона – доигрывал.

Не будем забывать про период работы Марадоны в сборной Аргентины. Это было с 2008-го по 2010-й. Месси спустя пять лет говорил: «Я не могу сказать, что Марадона был лучшим тренером сборной Аргентины, под руководством которого я играл. Но его взгляд на футбол и успех не был сравним ни с чем. Это абсолютная легенда. Мы не выиграли с ним трофеи, но вся сборная набралась очень много опыта после сотрудничества с Диего».

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Лига чемпионов Барселона ПСЖ Интер Майами Месси Лионель Марадона Диего
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1698736992
Нумералогия - наука о магии и совпадении цифр,зачастую мистические и пугающие,но в данном случае совпадения невероятные,особенно по дню рождения Марадоны и клубам,в которых он играл. Работает наука.
Ответить
Главные новости
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
7
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
9
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+