Самые красивые голы за всю историю футбола: от ван Бастена до Роберто Карлоса

Красота футбола зависит от индивидуального восприятия болельщика. Для кого-то это многоходовые комбинации, для кого-то – дриблинг и классные удары по воротам соперника отдельных игроков. Но главный критерий красоты футбола – голы. Ради этих моментов болельщики заполняют стадионы.

С 2009 года ФИФА официально учредила премию имени Пушкаша, которой награждают автора самого красивого гола сезона. С этого момента эффектные голы стали более заметными и обсуждаемыми.

Мы представляем вам десятку лучших голов в футбольной истории, составленную на основании коллективного мнения авторитетных экспертов. В топ-10 вошли голы, забитые в период со второй половины прошлого века.

10. Марко ван Бастен, 1988 год

Этот гол случился в финальном матче Евро-1988 во встрече сборных СССР и Нидерландов. В группе сборная Советского Союза выиграла у голландцев со счетом 1:0, но в финале Нидерланды взяли реванш (2:0).

Марко ван Бастен на скорости двигался по правому краю поля, когда партнер по команде поверху направил ему мяч. Бомбардир находился под очень острым углом к воротам Рената Дасаева, но все-таки в одно касание навесным ударом сумел направить мяч в ворота сборной СССР, перебросив вратаря. Повторить такой удар очень сложно – сами попробуйте!

9. Деннис Бергкамп, 2002 год

Мяч был забит Бергкампом в матче его “Арсенала” с “Ньюкаслом”. Деннис находился спиной к воротам соперников у линии штрафной, сзади него был защитник “Ньюкасла”. Последовала длинная передача с левого фланга атаки от партнера, и Бергкамп одним касанием прокинул мяч левой ногой правее от соперника и за спину ему. Оббежав защитника справа, он точным ударом завершил комбинацию.

8. Лионель Месси, 2007 год

Лионель забил шикарный гол в игре против “Хетафе”, когда только начинал выступать за “Барселону”. Получив мяч на своей половине поля, он обыграл всех соперников, которые встретились на его пути, и отправил мяч в сетку ворот “Хетафе”.

После этого гола болельщики признали его незаурядные способности. У Лионеля есть еще возможность подняться в рейтинге повыше, поскольку он продолжает играть.

7. Зинедин Зидан, 2002 год

Этот игрок добился колоссальных успехов с “Реалом” как игрок и как тренер. Он по праву входит в нашу десятку.

Шел финал Лиги чемпионов между мадридским “Реалом” и ливеркузенским “Байером”, счет был 1:1. Роберто Карлос верхом направил мяч правоногому Зидану, неподвижно стоящему на линии штрафной соперника, а Зинедин пробил в касание левой и попал!

6. Диего Марадона, 1986 год

Речь о матче чемпионата мира, в котором сборная Аргентины одержала победу над сборной Англии, а позже стала победителем всего турнира.

Марадона забил в матче с англичанами в 1/4 финала два гола. Один мяч звезда футбола забила рукой – его засчитали. Но второй мяч – футбольный шедевр от аргентинца. Получив мяч на своей половине поля, Марадона обыграл практически всю английскую команду и спокойно поразил ворота соперника.

5. Криштиану Роналду, 2018 год

Криштиану Роналду в дополнение к другим наградам является первым обладателем премии Пушкаша за лучший гол 2009 года. В 1/4 финала Лиги чемпионов 2009 года Криштиану, выступавший тогда за “Манчестер Юнайтед”, дальним мощным ударом с 37 метров поразил ворота “Порту”.

Но мы хотим выделить гол мастера, забитый в ворота “Ювентуса” в 2018 году. Роналду тогда выступал за “Реал”. Эта игра Лиги чемпионов была украшена голом Роналду, который он забил с подачи Дани Карвахаля через себя, находясь в районе 11-метровой отметки. Мяч угодил аккурат в угол ворот замершего Буффона.

К слову, ФИФА посчитала самым красивым голом 2018 года гол ливерпульца Мохаммеда Салаха (сольный проход), оставив Роналду без премии. Был скандал, но свое решение ФИФА не отменила.

4. Питер Крауч, 2006 год

Питер отличился в матче Лиги чемпионов-2006 “Ливерпуль” – “Галатасарай”, будучи игроком английского клуба. Гол в исполнении двухметрового спортсмена, забитый боковыми ножницами после верхового паса Стива Финнана, смотрится очень эффектно. Так сгруппироваться футболисту с антропометрическими данными Крауча сложно – со стороны мяч выглядел даже немного комично.

3. Эдер Алейшо де Ассис, 1982 год

Свой самый красивый мяч бразилец забил на чемпионате мира-1982 на групповом этапе против сборной СССР. Это был победный для сборной Бразилии гол в матче, закончившимся со счетом 2:1.

Приняв передачу около штрафной площади соперников, Эдер мощно и точно пробил. Вратарь сборной Советского Союза не успел среагировать.

2. Златан Ибрагимович, 2012 год

Златан – самый титулованный и известный шведский футболист нашего века. Он выделялся в клубах, за которые играл, и в матчах за сборную своей страны.

В товарищеском матче 2012 года сборных Швеции и Англии Ибрагимович забил 4 мяча. Шведский нападающий был в ударе в прямом смысле слова. Голы в его исполнении были на любой вкус, но самый запоминающийся он забил с 30 метров ударом через себя.

1. Роберто Карлос, 1997 год

Роберто Карлос – один из ярчайших бразильских футболистов. Самый красивый мяч в его исполнении зрители увидели в матче сборных Бразилии и Франции в “Турнуа де Франс” – турнире 1997 года.

В ворота французской сборной был назначен штрафной удар. Расстояние до ворот – 35 метров. Разбежавшись в районе центрального круга, игрок направил мяч по параболе с рекордной на тот момент скоростью 198 км/час внешней стороной стопы! Мяч от штанги влетел в ворота.