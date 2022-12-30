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Диего Марадона
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
2
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
6
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
5
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
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12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
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Диего Марадона - новости
Тренер
Имя
Диего
Фамилия
Марадона
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
30 октября 1960
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
4 апреля
09:54
Семин рассказал, в чем Хвича сильнее Марадоны
8
24 марта
22:40
Масоэро назвал величайшего игрока в истории
2
21:17
Масоэро рассказал, в чем различие Месси и Марадоны
23 марта
23:37
Фото
«Диего сыграл в ящик»: английский фанат привез в Неаполь флаг с надписью о смерти Марадоны
6
19 марта
12:02
Сын Марадоны ответил, можно ли отдать 10-й номер «Наполи» Хвиче
11
15 марта
13:16
Текст
Скандалы в футболе: топ-10 громких скандалов, спорных решений и трагедий в истории футбола
3
28 февраля
20:57
Экс-игрок «Барсы»: «Месси – это два Марадоны. Говорю как человек, игравший с Диего»
3
23 февраля
13:54
Бракамонте объяснил, почему отказался ехать к Марадоне на шашлыки
2
21 февраля
16:45
Хвича рассказал о своем отношении к прозвищу «Кварадона»
20 февраля
09:09
Месси догнал Марадону по голам со штрафных за карьеру
2
19 февраля
09:11
В Неаполе украли картину ноги Марадоны
18 февраля
00:27
Шустер сравнил Месси и Марадону
11 февраля
11:32
В Аргентине могут ввести банкноты с изображением Месси или Марадоны
2
17 января
22:59
Тренер сборной Аргентины сделал выбор между Месси и Марадоной
14 января
20:36
Гранат: «Кварацхелия уже в этом году может стать легендой «Наполи», как Марадона»
1
11 января
21:27
«По-футбольному он покруче». Гончаренко сравнил Месси и Марадону
3
6 января
00:21
Романцев: «Марадона, Месси, Роналду – гении. Они имеют право вести себя не как все»
3
30 декабря 2022
11:50
Бубнов: «Никогда не было сомнений, как ответить на вопрос: Пеле или Марадона?»
2
00:57
Озил: «Уверен, команда Пеле и Марадоны на небесах всегда будет непобедимой»
29 декабря 2022
09:44
Губерниев: «Между Роналду и Месси спор решен»
8
27 декабря 2022
10:28
Филимонов сделал выбор между Месси и Марадоной
26 декабря 2022
12:39
Семин: «Хвича ничем не уступает Марадоне»
11
22 декабря 2022
23:32
Гинер: «Месси, Марадону и Пеле нельзя сравнивать»
2
13:00
Топ-10 футболистов в истории по версии Sports Mole
4
11:31
Титов сравнил Месси и Марадону
2
21 декабря 2022
08:39
«Для меня он лучше. Он эталон». Баринов сравнил Месси и Марадону
3
20 декабря 2022
21:59
Кавазашвили рассказал, в чем Месси не смог превзойти Марадону
4
18:29
Пиоли: «В истории футбола есть три легенды»
16:00
Дзанетти ответил, превзошел ли Месси Марадону
12
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