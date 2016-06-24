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Диего Марадона
Новости
Диего Марадона - новости
Аргентина
30 октября 1960 - 25 ноября 2020 (60)
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Врача Марадоны могут посадить на 12 лет – Диего перед смертью 12 часов бился в агонии
10 октября
Морган – о Роналду: «Он лучше Марадоны и Месси, Эйсебио ему не конкурент»
6 октября
2
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
29 сентября
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
8
Онопко ответил, кто лучше – Месси, Роналду или Марадона
24 июля
1
Ибрагимович – о полуфинале ЧМ-2026: «Англия увидит левую ногу Бога»
15 июля
1
Игнашевич сравнил Месси и Марадону
25 июня
1
Бубнов против сравнений Месси и Марадоны: «Один – профессионал, второй – наркоман»
24 июня
16
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
19 июня
3
Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»
8 июня
7
Топ-10 лучших футболистов в истории по версии Bleacher Report
1 июня
2
Карпин назвал трех лучших футболистов в истории
12 мая
14
Видео
Футболист «Наполи» установил в саду статую Марадоны
25 апреля
Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной
23 апреля
1
Батистута: «Марадона умер как собака – надеюсь, с Месси такого не случится»
26 марта
3
Марадона-младший выбрал второго самого важного игрока в истории «Наполи»
23 марта
Капелло отказал Роналду в гениальности: «Криштиану нельзя сравнивать с Месси, Марадоной и Роналдо»
13 февраля
2
Фото
Порванную футболку Марадоны, в которой он играл за «Барселону», продали на аукционе за рекордную сумму
2025.12.25 16:20
В Аргентине заморозили строительство мавзолея Марадоны
2025.11.27 21:10
Бубнов поделился впечатлениями от игры против Марадоны
2025.10.12 16:50
Фото
Названа самая знаменитая судейская ошибка в истории футбола
2025.10.02 11:40
5
10 величайших игроков всех времен по версии Give me Sport
2025.09.19 07:55
1
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
2025.09.05 16:29
Линекер назвал лучших игроков в истории футбола
2025.07.31 13:47
1
Символическая сборная величайших игроков всех времен по версии FourFourTwo
2025.06.15 00:43
6
Черчесов вспомнил, как «Спартак» закрывал Марадону в 1990 году: «Вася полностью справился»
2025.05.03 10:16
1
Спартаковец Солари сделал выбор между Месси и Марадоной
2025.04.29 20:45
1
Судмедэксперт: «Вероятно, агония Марадоны продолжалась 12 часов»
2025.03.28 21:57
Сын Марадоны назвал виновных в смерти отца: «Очевидно, его убили»
2025.03.26 12:53
4
Тотти отреагировал на сравнения с Марадоной
2025.03.22 09:35
1
2
3
4
5
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
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