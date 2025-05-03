Черчесов вспомнил, как «Спартак» закрывал Марадону в 1990 году: «Вася полностью справился»

Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов вспомнил матчи против «Наполи» в 1990 году.

«Олег Иванович Романцев решил, что именно в этой игре, хотя мы это никогда не делали, персонально Василий Кульков против него играл. Вася полностью справился, если были какие-то шероховатости, мы его страховали, партнeры. Ну, 0:0, мы не помню сколько раз центр поля перешли, но отстояли ворота.

А дома уже при своих трибунах… Вот при той ситуации, что вы говорите (Диего Марадона прилетел на матч отдельно от своей команды на частном джете. – прим. «Бомбардира») – понятно, великий футболист, но футбол – это командный вид спорта, и когда вот такие случаются вещи, согласитесь, что это команду сильнее не делает, в плане духа, что ли. А мы готовились, мы чeтко понимали, чего мы хотим, и 0:0, дополнительное время, при такой армии болельщиков – полный стадион! – по пенальти мы выиграли.

А Марадона вышел на замену, понятно, добавил определeнного такого перчика, что ли, – но по большому счeту, кроме как пенальти, он ничего особенного не сделал», – сказал Черчесов в эфире Okko.