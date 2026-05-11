11.05.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
3-4-2-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
17
Рацу
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
4
Диас
21
Перес
19
де Фрутос
10
Камельо
4-3-3
13
Газзанига
22
Мартинес
16
Франкес
22
Рейс
11
Алекс Морено
27
Витсель
8
Бельтран
21
Унаи
11
Цыганков
18
Лемар
73
Рока
10
Камельо
18
Эспино
18
Эспино
10
Камельо
4
Диас
6
Гумбау
6
Гумбау
4
Диас
21
Перес
18
Алемао
18
Алемао
21
Перес
19
де Фрутос
77
Мартин
77
Мартин
19
де Фрутос
22
Мартинес
15
Ринкон
15
Ринкон
22
Мартинес
21
Унаи
23
Мартин
23
Мартин
21
Унаи
18
Лемар
30
Эчеверри
30
Эчеверри
18
Лемар
8
Бельтран
7
Стуани
7
Стуани
8
Бельтран
Остались в запасе
Райо Вальекано
Жирона
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Статистика матча Райо Вальекано - Жирона
1
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
484
343
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.98
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Жироны», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»