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  • «Райо Вальекано» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Райо Вальекано» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 20:50
Райо Вальекано
11.05.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
86' Алемао
90' К. Стуани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
18
Алемао
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Жирона
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
23
Иван Мартин
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
36
Рикард Артеро
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
3-4-2-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
17
Рацу
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
4
Диас
21
Перес
19
де Фрутос
10
Камельо
4-3-3
13
Газзанига
22
Мартинес
16
Франкес
22
Рейс
11
Алекс Морено
27
Витсель
8
Бельтран
21
Унаи
11
Цыганков
18
Лемар
73
Рока
10
Камельо
18
Эспино
18
Эспино
10
Камельо
4
Диас
6
Гумбау
6
Гумбау
4
Диас
21
Перес
18
Алемао
18
Алемао
21
Перес
19
де Фрутос
77
Мартин
77
Мартин
19
де Фрутос
22
Мартинес
15
Ринкон
15
Ринкон
22
Мартинес
21
Унаи
23
Мартин
23
Мартин
21
Унаи
18
Лемар
30
Эчеверри
30
Эчеверри
18
Лемар
8
Бельтран
7
Стуани
7
Стуани
8
Бельтран
Остались в запасе
Райо Вальекано
Жирона
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Луис Фелипе
ЦЗ
Диего Мендес
ЦП
Илиас Акомах
ПВ
Иси Палазон
ПВ
Жирона
Точно не сыграют
Брайан Хиль
ЛВ
Хуан Карлос
ВР
Порту
ПВ
Владислав Ванат
ЦФ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Статистика матча Райо Вальекано - Жирона
1
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
484
343
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.98
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Жироны», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Жирона»

«Райо Вальекано» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Райо Вальекано
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