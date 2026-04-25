25.04.2026, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
3-3-2-2
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
20
Саравия
18
Пепелу
8
Гуэрра
2
Родригес
19
Рамазани
11
Риоха
18
Белтран
6
Садик
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
21
Унаи
27
Витсель
11
Цыганков
30
Эчеверри
23
Мартин
18
Лемар
20
Саравия
14
Нуньес
14
Нуньес
20
Саравия
8
Гуэрра
24
Угринич
24
Угринич
8
Гуэрра
19
Рамазани
8
Алмейда
8
Алмейда
19
Рамазани
18
Белтран
16
Лопес
16
Лопес
18
Белтран
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
11
Алекс Морено
16
Франкес
16
Франкес
11
Алекс Морено
17
Блинд
15
Ринкон
15
Ринкон
17
Блинд
18
Лемар
73
Рока
73
Рока
18
Лемар
30
Эчеверри
17
Хиль
17
Хиль
30
Эчеверри
21
Унаи
7
Стуани
7
Стуани
21
Унаи
Остались в запасе
Валенсия
Жирона
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Валенсия - Жирона
2
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
22
8
Офсайды
4
3
Количество передач
320
561
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.56
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Жироны», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»