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  • «Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 18:25
Валенсия
25.04.2026, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
50' Л. Рамазани 59' У. Садик
63' Х. Рока
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
23
Иван Мартин
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
24
Филип Угринич
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Жирона
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Уго Ринкон
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-3-2-2
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
20
Саравия
18
Пепелу
8
Гуэрра
2
Родригес
19
Рамазани
11
Риоха
18
Белтран
6
Садик
4-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
22
Рейс
11
Алекс Морено
21
Унаи
27
Витсель
11
Цыганков
30
Эчеверри
23
Мартин
18
Лемар
20
Саравия
14
Нуньес
14
Нуньес
20
Саравия
8
Гуэрра
24
Угринич
24
Угринич
8
Гуэрра
19
Рамазани
8
Алмейда
8
Алмейда
19
Рамазани
18
Белтран
16
Лопес
16
Лопес
18
Белтран
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
11
Алекс Морено
16
Франкес
16
Франкес
11
Алекс Морено
17
Блинд
15
Ринкон
15
Ринкон
17
Блинд
18
Лемар
73
Рока
73
Рока
18
Лемар
30
Эчеверри
17
Хиль
17
Хиль
30
Эчеверри
21
Унаи
7
Стуани
7
Стуани
21
Унаи
Остались в запасе
Валенсия
Жирона
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
Точно не сыграют
Тьерри Корреа
ПЗ
Хулен Агирресабала
ВР
Эрай Джемерт
ЦЗ
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Жирона
Точно не сыграют
Хуан Карлос
ВР
Порту
ПВ
Абель Руис
ЦФ
Владислав Ванат
ЦФ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Статистика матча Валенсия - Жирона
2
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
22
8
Офсайды
4
3
Количество передач
320
561
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.56
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Жироны», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Жирона»

«Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Валенсия
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