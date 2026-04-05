6 апреля в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» примет «Вильярреал». Хозяева занимают 14-е место с 34 очками, гости расположились на 3-й строчке с 58 очками. «Вильярреал» борется за место в Лиге чемпионов и имеет отличную статистику личных встреч.

«Жирона»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, но пропускает в 8 из 10. В последних 5 играх «Жирона» забила 1.40 гола в среднем и пропустила 1.20. Лучший бомбардир – Владислав Ванат (10 голов в 28 матчах). В личных встречах с «Вильярреалом» у хозяев статистика негативная.

«Вильярреал»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 9 последних. «Вильярреал» обязательно забивает в 9 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 1.80 гола в среднем и пропустили 1.60. В личных встречах с «Жироной» «Вильярреал» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 10 последних очных встречах.

Факты о командах

«Жирона»

Поражение в последнем матче от «Осасуны» (0:1)

«Вильярреал»

Победа в последнем матче над «Реал Сосьедадом» (3:1)

Прогноз на матч «Жирона» – «Вильярреал»

«Вильярреал» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, забивает в 9 матчах подряд и имеет подавляющее преимущество в личных встречах (9 из 11 матчей без поражений). «Жирона» находится в середине таблицы и не имеет особой мотивации. Учитывая форму гостей и их статистику в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Вильярреала».

